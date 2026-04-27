Puține la stat, scumpe la privat și tot mai profitabile pentru investitori. Locurile de parcare din ansamblurile rezidențiale au devenit o afacere în marile orașe, unde prețurile de vânzare ajung, nu de puține ori, să depășească valoarea mașinii. Recent, în Cluj-Napoca, un loc de parcare suprateran dintr-un cartier central a fost scos la vânzare cu nu mai puțin de 26.500 de euro.

Mai profitabil decat o garsoniera

Pentru investitori, logica este imbatabilă. Un agent imobiliar explică de ce un loc de parcare poate aduce un randament mai bun decât un apartament: „Ai cumpărat locul de parcare sau două locuri de parcare în loc de unul și tu folosești doar unul, îl închiriezi pe ăla cu 100 de euro și practic ai un randament mai mare și mai bun decât dacă ai da un apartament în chirie. 4 locuri de parcare – 400 de euro, garsoniera 400 de euro, 4 locuri de parcare 60-80.000 , fără întreținere, fără nimic, fără mobilă, o garsonieră 80-100.000, mai multă bătaie de cap”.

Calculul e simplu.

Investiția este sigură, iar efortul este minim. În criza acută de spații din marile orașe, unii au transformat parcările într-o sursă constantă de venit din chirii.

Cat platesc chiriasii pe un loc de parcare

Iar costurile sunt resimțite direct de către chiriași. Florin, de exemplu, plătește lunar chirie atât pentru apartament, cât și pentru mașină. „Locul de parcare a venit împreună cu chiria, era undeva la 50 de euro minim, e loc subteran. Afară e undeva la 30 de euro. Pentru mine a durat aproximativ 2 luni să caut o chirie cu un loc de parcare și bineînțeles alte criterii”, povestește el.

Chiria pentru un loc de parcare privat pornește de la 30 de euro și poate sări de 150 de euro pe lună. V-ați gândit vreodată că găsirea unui loc de parcare poate deveni o misiune imposibilă chiar și atunci când ești dispus să plătești? Pentru Florin, problema este și mai complicată. „Eu stau cu iubita mea și avem două mașini. Ea are alt loc de parcare în vechiul complex în care am stat pentru că în noul complex nu și-a găsit loc de parcare”, a adăugat acesta.

Preturi de zeci de mii de euro

Dezvoltatorii sunt obligați prin lege să asigure un anumit număr de locuri de parcare, dar cererea depășește cu mult oferta. „Există o normă de locuri de parcare pentru construcțiile noi, undeva la 1,5 per apartament. De regulă, blocurile noi au locuri de parcare și se vând la pachet de la dezvoltator. Costul unei parcări supraterane în medie e undeva în jur de 10.000 de euro în Cluj-Napoca, poate să fie mai ieftin spre periferie, mai scumpă mai aproape de centru și dacă ne uităm la parcările subterane vorbim de prețuri cuprinse între 12.000 și 20.000 de euro”, a precizat Sorin Sucala, agent imobiliar.

Numai ca prețurile pot exploda. În fața sumei de 26.500 de euro cerută pe un singur loc, reacțiile șoferilor sunt pe măsură. „Eu cred că trebuie să fii tâmpit, mai bine o parchezi pe spațiul verde, amenda e mult mai mică”, spune un conducător auto. Un altul completează: „Exagerat, foarte exagerat. Nu știu cine ar fi tentat să ofere așa preț”.

Contrast urias cu parcarile de la primarie

E drept că se poate economisi (chiar și jumătate din preț) dacă locul este cumpărat odată cu apartamentul, încă din faza de proiect, dar chiar și așa costul coboară în prea puține cazuri sub 10.000 de euro. Diferența față de parcările publice este colosală. Primăriile închiriază locuri de parcare de reședință cu sume precum 100 de lei pe an în Cluj-Napoca sau între 400 și 800 de lei pe an în București, în funcție de zonă.

Doar că aceste parcǎri de reşedințǎ sunt insuficiente. În Capitală, spre exemplu, estimările arată că există un singur loc de parcare la 4, 5 mașini.