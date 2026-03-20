Un medic dezvăluie ce se întâmplă în corp după 30 de zile fără alcool

Alcoolul este a treia cauză principală de cancer prevenibil din Statele Unite, după tutun și obezitate. Asta susține medicul Mark Hyman, care explică schimbările majore ce pot apărea în organism după doar 30 de zile de abstinență. Vorbim de îmbunătățiri la nivelul somnului, concentrării, energiei și chiar al aspectului pielii.

Doza face otrava

Ingredientul activ din alcool este etanolul, produs în timpul fermentației. „Etanolul este cel care dă acea stare de relaxare, dar este și motivul pentru care alcoolul poate deveni toxic. În cantități mari, poate fi letal”, explică Hyman. E drept că nu e o noutate, dar puțini conștientizează pe deplin avertismentul.

Medicul aduce în discuție un principiu vechi. „Paracelsus spunea că «doza face otrava», iar acest lucru este foarte adevărat în cazul alcoolului. O cantitate mică nu te omoară, dar una mare, da. Am văzut asta de multe ori în practica medicală.”

Dar cum funcționează, mai exact? „Alcoolul este un depresor al sistemului nervos central. Deși pare că «stimulează», în realitate încetinește activitatea creierului”, completează Hyman. Acesta acționează asupra neurotransmițătorilor: crește GABA, asociat cu relaxarea, și blochează glutamatul, care este stimulativ. „Acest efect dublu încetinește activitatea creierului și induce relaxare, dar afectează și judecata și reflexele”, spune el. Senzația de bine apare rapid, însă limita este extrem de fină.

Un cocktail de riscuri pentru organism

lucrurile nu stau deloc bine când privim imaginea de ansamblu. „Alcoolul nu este benefic pentru organism. Afectează somnul, crește riscul de cancer, dereglează metabolismul, microbiomul intestinal și funcția mitocondrială,” declară medicul.

Efectele sunt sistemice.

Ficatul este printre cele mai afectate organe. Alcoolul este transformat în acetaldehidă, o substanță „extrem de toxică”, ce afectează ADN-ul și proteinele. „Acumularea acesteia duce la inflamație, ficat gras, ciroză și, în final, insuficiență hepatică”, continuă Hyman. Iar lista nu se oprește aici. „Alcoolul afectează și metabolismul, hormonii și microbiomul intestinal. Crește nivelul de estrogen, asociat cu un risc mai mare de cancer de sân la femei. La bărbați, scade nivelul de testosteron și poate influența fertilitatea”, explică medicul. Nici sistemul cardiovascular nu scapă. „Pe termen lung, consumul regulat de alcool crește tensiunea arterială, nivelul trigliceridelor și riscul de boli cardiovasculare.”

Și imunitatea are de suferit. „si, suprimă sistemul imunitar – chiar și o singură noapte de consum excesiv poate reduce activitatea celulelor imune pentru aproximativ 24 de ore.”

Cum se reface corpul în 30 de zile

Vestea bună, spune medicul, este că organismul începe să se repare relativ rapid. În prima săptămână fără alcool, corpul începe procesul de refacere, nivelul de energie crește, iar deshidratarea scade, chiar dacă somnul poate fi inițial ușor perturbat.

În a doua săptămână, sistemul digestiv și creierul încep să se echilibreze. Inflamația scade, iar claritatea mentală crește. Apoi, în a treia săptămână, inflamația din corp și grăsimea acumulată în ficat (unul dintre primele semne ale afecțiunilor hepatice) pot începe să scadă, tensiunea arterială se stabilizează, iar pielea poate căpăta un aspect mai sănătos.

În a patra săptămână apar îmbunătățiri metabolice și imunitare vizibile. „Somnul devine mai profund, hormonii se echilibrează, iar nivelul de energie și concentrare crește vizibil”, spune Hyman.

Provocările renunțării

Renunțarea nu este, însă, lipsită de provocări. V-ați gândit vreodată de ce e atât de greu să spui nu unui pahar la o întâlnire cu prietenii? „Presiunea socială, poftele sau obiceiurile” sunt obstacole reale, recunoaște medicul. Până la urmă, hidratarea, o alimentație corectă și o simplă schimbare de perspectivă pot face diferența.

Corpul uman este mai rezistent decât credem. „Corpul are o capacitate remarcabilă de a se vindeca. Uneori are nevoie doar de o pauză”, conchide Hyman.