Plan Roșu de intervenție în județul Galați, sâmbătă dimineață. Un autocar înmatriculat în Republica Moldova, cu 44 de pasageri la bord, s-a răsturnat în afara carosabilului pe DE 581. Bilanțul este tragic: un mort și 14 răniți.

Plan Roșu activat în zori

Accidentul s-a produs în jurul orei 04:00. Din nefericire, unul dintre pasageri a fost proiectat în afara vehiculului și apoi strivit de acesta, medicii declarând decesul la fața locului. Alți 14 călători au suferit răni și au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. V-ați gândit vreodată cum o fracțiune de secundă poate schimba atâtea destine pe șosea?

Primele date ale Poliției

Inspectoratul de Poliție Județean Galați a oferit primele detalii despre circumstanțele producerii evenimentului rutier. „La data de 21 martie 2026, la ora 04:04, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier grav pe DN 24, la km 48+500, în judeţul Galaţi. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, a reieşit că un autocar în care se aflau 44 de pasageri, care circula pe ruta Chişinău – Bucureşti, s-a răsturnat în afara părţii carosabile, într-o zonă de drum în aliniament, unde există o diferenţă de nivel de aproximativ 2 metri între carosabil şi acostament”.

Șoferul a fost testat. Și, stai puțin, rezultatul alcooltestului a fost negativ. Autocarul efectua o cursă regulată pe ruta București – Chișinău (deși în comunicatul poliției apare ruta inversă, Chișinău – București), iar tragedia s-a produs pe un drum drept.

Ce se întâmplă cu restul pasagerilor

Iar pentru călătorii care au scăpat nevătămați, autoritățile au găsit o soluție rapidă. Aceștia vor fi preluați cu microbuze ale ISU și transportați într-o locație din apropiere.

De acolo, un alt autocar îi va prelua pentru a-și putea continua drumul spre destinație.

Oamenii trebuie să ajungă la București.

Polițiștii continuă cercetările la fața locului. Urmează să stabilească exact cum a fost posibil ca șoferul să piardă controlul volanului și să se răstoarne în afara drumului, într-o zonă fără curbe periculoase.