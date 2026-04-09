O localitate întreagă din Australia, cu hotel, oficiu poștal și casă, este scoasă la vânzare pentru 400.000 de dolari australieni. Cooladdi, din statul Queensland, mai are în prezent doar doi locuitori, deși în vremurile sale bune număra aproape 300 de suflete.

Prețul unui apartament pentru un oraș întreg

Pare o glumă, dar e pe bune. Pentru suma de 400.000 de dolari australieni (aproximativ 210.000 de lire sterline), un cumpărător poate deveni proprietarul întregului oraș Cooladdi. Aflat la circa 800 de kilometri de Brisbane, pachetul de vânzare este complet.

Include localul care funcționează ca hotel și pub, o casă cu patru dormitoare și chiar propriul oficiu poștal al orașului, cu codul poștal 4479. Cum vine asta în comparație cu piața imobiliară? Ei bine, cu aceeași sumă, în Marea Britanie abia se poate cumpăra un apartament cu un singur dormitor în afara Londrei. Iar în Sydney, un apartament mediu costă în jur de 935.000 de dolari australieni, mai mult decât dublu.

De la nod feroviar la doi locuitori

Istoria orașului Cooladdi, al cărui nume se pare că provine dintr-un cuvânt indigen pentru „rață neagră”, este una a contrastelor. Cândva un nod feroviar înfloritor, localitatea a atins o populație maximă de 270 de persoane.

Totul s-a schimbat însă odată cu vremurile.

Declinul a început odată cu dispariția industriei locale de ovine și, mai ales, cu încetarea serviciilor feroviare. Populația a scăzut dramatic în deceniile care au urmat, ajungând astăzi la doar două persoane: Jo Cornel și Carol Yarrow, care s-au mutat aici în februarie 2023.

O comunitate surprinzător de activă

Și totuși, de ce ar pleca? Jo vrea să fie mai aproape de familie, în timp ce Carol se apropie de pensionare. „Tocmai am împlinit 70 de ani și simt că încep să fiu puțin cam bătrână pentru asta. Să sperăm că altcineva va putea veni și va face același lucru”, a declarat Carol.

V-ați gândit vreodată cum e viața într-un oraș cu doi oameni?

Deși oficial sunt doar doi locuitori, cele două femei descriu o comunitate neașteptat de activă. Localnici din fermele aflate pe o rază de 70 de kilometri trec regulat prin Cooladdi. Principalele activități care îi aduc aici sunt mâncarea de la pub și ridicarea corespondenței.

Agentul imobiliar Becky Jeisman, de la Charleville Real Estate, subliniază că orașul ar oferi o „schimbare de ritm” pentru potențialii cumpărători. Iar calculul ei este simplu și plin de optimism. Dacă patru persoane ar cumpăra împreună proprietatea, populația s-ar dubla instantaneu.