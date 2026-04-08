O tragedie a lovit comunitatea românească din Italia chiar în a doua zi a Paștelui Catolic. Alessio Nicholas Popa, un tânăr român de doar 21 de ani, și-a pierdut viața sub ochii prietenilor săi, într-un accident cumplit. Incidentul a avut loc pe 8 aprilie 2026, în jurul orei 13:00, lăsând în urmă o comunitate șocată și o familie îndurerată.

Cum s-a produs nenorocirea

Tânărul, rezident în Borgoricco, o localitate din provincia Padova, ieșise la o plimbare cu prietenii săi. S-au oprit pe niște stânci, de-a lungul unui pârâu din zona Pria, lângă Vicenza. Acolo, Alessio s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut în apă, fiind imediat luat de curenții puternici ai pârâului. Prietenii, martori neputincioși la scenă, au sunat disperați după ajutoare.

Eforturi disperate de salvare

Intervenția a fost promptă, dar, din păcate, fără succes. Pompierii, scafandrii și personalul Suem 118 au ajuns rapid la fața locului, însă toate eforturile de salvare au fost în zadar. Scafandrii au localizat trupul neînsuflețit la o adâncime de aproximativ 6 metri, după ce fusese purtat de curenți la 50 de metri distanță de locul unde fusese văzut ultima oară. Odată adus la mal, medicii au încercat să-l resusciteze, însă au fost nevoiți să constate decesul. Autoritățile investighează acum circumstanțele exacte ale accidentului. Cine ar fi putut bănui o asemenea tragedie?

Mesajul primarului din Borgoricco

Vestea morții lui Alessio a lovit puternic întreaga comunitate din Borgoricco. Gianluca Pedron, primarul orașului, a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și profundul regret. „Administrația municipală din Borgoricco își exprimă profund condoleanțe pentru tragica trecere în neființă a tânărului nostru conațional, care a avut loc în după-amiaza zilei de luni de Paște, în Pria di Arsiero, lângă Vicenza. Această veste a lovit puternic întreaga noastră comunitate și ne lasă consternați de o pierdere atât de bruscă și dureroasă.”

A continuat, subliniind dificultatea momentului: „În astfel de momente, cuvintele sunt greu de găsit, dar ne simțim obligați să ne exprimăm cea mai profundă simpatie și afecțiune familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au iubit. În numele tuturor cetățenilor, oferim cele mai sincere condoleanțe, alăturându-ne celor dragi în doliu cu respect și compasiune.”

Mărturia sfâșietoare a mamei

Gina, mama lui Alessio, a vorbit cu presa din Italia, povestind despre fiul ei și ultimele momente. „Alessio lucra din octombrie anul trecut la Nuova Ompi, parte a grupului Stevanato, în Piombino Dese (o companie importantă din regiune). De Paște, lucrase în tura de noapte și terminase lucrul la ora două. Înainte să adoarmă, se jucase puțin pe PlayStation.”

Numai că, luni dimineața, a plecat cu prietenii lui fără ca ea să știe. „L-am sunat și l-am întrebat unde este. Mi-a răspuns și m-a liniștit, spunând că este cu prietenii lui de la clubul de fotbal Cittadellese, petrecând câteva ore împreună. Eu i-am spus: Ai făcut foarte bine, dragostea mea, că ai ieșit din casă, pentru că viața nu este doar muncă și responsabilitate, ci și distracție și lipsă de griji.”

Durerea mamei este copleșitoare. „Alessio era un băiat politicos, vesel, bun cu toată lumea. Nu m-a deranjat şi nici nu m-a enervat niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat sau cum a alunecat și a ajuns în pârâu. Probabil era obosit de la muncă, pentru că își termina tura la 2 dimineața, dar chiar nu știu ce să cred. Alessio al meu a fost cu adevărat un băiat de aur.” E drept că viața e plină de surprize, dar unele sunt de-a dreptul crunte. Familia și prietenii rămân cu întrebări fără răspuns, în timp ce autoritățile continuă să investigheze cum s-a putut produce o asemenea nenorocire.