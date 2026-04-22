V-ați imaginat vreodată cum ar fi să dețineți propriul sat? Ei bine, o astfel de oportunitate, deși neobișnuită, există acum pe piața imobiliară. Un întreg sat din Irlanda, vechi de 200 de ani și complet nelocuit, a fost scos la vânzare pentru suma de 20 de milioane de euro. Proprietatea a aparținut lui Tony Ryan, fondatorul celebrei companii aeriene Ryanair.

Ce primesti pentru acesti bani

Situat la aproximativ 30 de minute de Dublin, „Village at Lyons” se întinde pe o suprafață de 8 hectare. Accesul se face pe o alee impresionantă, mărginită de copaci, care te introduce într-o atmosferă de poveste. E drept că nu cumperi un sat funcțional, ci un complex de lux. În prezent, proprietatea funcționează ca un hotel de cinci stele, cunoscut sub numele de Cliff at Lyons.

Complexul păstrează farmecul unui sat irlandez tradițional. Oferă 32 de camere distribuite în mai multe clădiri istorice, la care se adaugă cinci căsuțe independente, fiecare dotată cu două dormitoare. Dar lista facilităților nu se oprește aici. Până la urmă, vorbim de o investiție de 20 de milioane de euro. Viitorul proprietar se va bucura de un spa interior, o bibliotecă, o sală de cinema privată, un studio de artă și chiar un spațiu dedicat pentru yoga. Iar pentru relaxare completă, există și un jacuzzi în aer liber.

Un restaurant cu doua stele Michelin

Gastronomia a fost un punct forte al domeniului. Printre restaurantele de pe proprietate s-a numărat și Aimsir, un local de fine dining condus de renumitul chef Jordan Bailey. Acesta a deținut două stele Michelin, o performanță notabilă în lumea culinară.

Numai că restaurantul s-a închis la începutul anului 2025.

O istorie salvata de la ruina

Istoria satului este una bogată, cu rădăcini ce coboară până în secolul al XVIII-lea. Amplasat pe malul Grand Canal, care leagă Dublinul de râul Shannon, satul a fost cândva un centru plin de viață. Aici funcționa o moară de făină administrată de Joseph P Shackleton (o rudă a celebrului explorator Ernest Shackleton), dar existau și o cazarmă, o fierărie și mai multe locuințe.

Declinul a început după ce un incendiu a distrus moara. Clădirile au fost lăsate în paragină, iar satul a intrat într-un con de umbră pentru o lungă perioadă. Salvarea a venit în 1996, când Tony Ryan, fondatorul Ryanair, a cumpărat întregul domeniu. Între 1999 și 2008, acesta a investit masiv în restaurarea clădirilor și a grădinilor, reușind să readucă la viață locul. Acum, proprietatea este listată spre vânzare prin intermediul agenției Sotheby’s International Realty.