Un bărbat de 66 de ani din județul Hunedoara și soția sa au rămas înzăpeziți, sâmbătă, pe Transalpina. Cei doi s-au aventurat cu mașina pe un sector de drum închis circulației publice pe timpul iernii, în zona Pasul Tărtărău, având nevoie de intervenția jandarmilor pentru a ieși din nămeți.

Aventura pe un drum interzis

Bărbatul le-a povestit jandarmilor că era un obișnuit al acestui drum în sezonul cald. Intenția sa era să ajungă în zona Obârșia Lotrului. Acolo urma să se întâlnească cu mai mulți prieteni, ignorând complet restricțiile de iarnă. Până la urmă, planurile i-au fost date peste cap de zăpadă.

Jandarmii montani, la datorie

Dar cum au fost găsiți? După ce bărbatul a cerut ajutor, dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba a reușit să localizeze apelul. Imediat, un echipaj de la Postul de Jandarmi Montan Șugag a fost direcționat în zonă. Ajunși la fața locului, salvatorii au găsit mașina blocată în zăpadă.

Iar operațiunea de salvare a fost una rapidă (din fericire pentru cei doi soți). Jandarmii montani au tractat autoturismul și i-au însoțit pe cei doi până în zona Barajului Oașa, de unde și-au putut continua drumul în siguranță spre municipiul Sebeș.

Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un avertisment necesar

E drept că astfel de incidente nu sunt o raritate pe drumurile montane închise pe timpul iernii. Jandarmii reamintesc tuturor cetățenilor să respecte cu strictețe restricțiile de circulație instituite în sezonul rece. Mai mult, oricine pornește la drum ar trebui să se informeze temeinic cu privire la starea șoselelor, pentru a evita situații periculoase.