Un accident rutier de proporții a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în orașul Ovidiu din județul Constanța. Un tânăr în vârstă de 24 de ani a pierdut controlul volanului și a avariat nu mai puțin de șapte autoturisme parcate, el și pasagerul său ajungând la spital.

Dezastru pe strada Poporului

Incidentul s-a petrecut pe strada Poporului. Potrivit primelor informații oferite de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, șoferul, un tânăr de 24 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers din motive încă neclare. Mașina sa a intrat în plin în vehiculele care erau staționate regulamentar pe ambele părți ale străzii.

V-ați putea imagina scena? Un singur vehicul a reușit să lovească alte șapte.

Impact violent, doi tineri răniți

În urma coliziunii, atât șoferul, cât și un pasager minor aflat în mașină au avut nevoie de îngrijiri medicale. E drept că starea conducătorului auto era mult mai serioasă. Reprezentanții IPJ Constanța au confirmat gravitatea situației.

„În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto şi vătămarea corporală ușoară a pasagerului din autoturism, de 16 ani”, au transmis oficialii.

Impactul a fost devastator.

Ancheta poliției continuă

Ajunși la fața locului, polițiștii nu l-au putut testa pe șofer cu aparatul etilotest. Starea sa medicală nu a permis efectuarea acestei proceduri pe loc. Dar asta nu înseamnă că nu se vor stabili toate detaliile.

Până la urmă, circumstanțele exacte ale producerii accidentului sunt încă în curs de cercetare. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare (o procedură standard în astfel de cazuri) pentru a stabili cu exactitate ce anume a dus la pierderea controlului volanului și la producerea acestui carambol.