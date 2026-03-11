Un Xbox de 1.100 £ și figurine de 42 £: Jucătorii dezbat viitorul industriei

De la o posibilă consolă Xbox vândută la un preț de 1.100 de lire sterline și până la figurine de colecție care au ajuns să coste peste 40 de lire, comunitatea de gaming dezbate intens direcția în care se îndreaptă industria. Păreri aprinse despre strategii de preț, remake-uri controversate și viitorul unor studiouri legendare au fost exprimate recent de jucători.

Discuțiile, care reflectă atât speranțele, cât și frustrările consumatorilor, au fost publicate în cadrul rubricii Games Inbox a publicației Metro. Pasionații de jocuri video și-au exprimat opiniile despre subiecte variate, de la prețurile figurinelor amiibo și până la strategia viitoarei console Xbox, cunoscută sub numele de cod Project Helix.

Un Xbox de 1.100 £? „Momentul perfect să încerce ceva diferit”

Ideea unei noi console Xbox care să depășească substanțial în putere competitorul PlayStation, chiar și cu un preț pe măsură, a stârnit reacții puternice. Un jucător consideră că o astfel de mișcare ar putea fi benefică pentru Microsoft. „Cred că aceasta este cea mai bună idee, să depășească PlayStation în putere încă de la început și să lase prețul să crească”, a argumentat acesta, făcând o paralelă cu scepticismul inițial față de prețul primului iPhone. „Steve Balmer a râs faimos când a văzut primul iPhone, spunând că este prea scump și nu va atrage clienții de afaceri. Și, Doamne, cât de mult s-a înșelat.”

Deși recunoaște că un preț exorbitant ar fi greu de acceptat, cititorul crede că situația actuală a brandului justifică o abordare riscantă. „Cred că putem fi cu toții de acord că 1.100 de lire sterline vor fi greu de vândut publicului larg”, a adăugat el. „Multe opinii spun că Xbox este deja mort, așa că este momentul perfect să încerce ceva diferit. Și dacă acesta este cu adevărat sfârșitul Xbox, atunci bravo lor că ies din scenă cu o explozie și încearcă un teritoriu nou.”

Soarta Resident Evil 6: Remake sau reinventare totală?

În tabăra fanilor Capcom, succesul recentului titlu „Resident Evil Requiem” a alimentat optimismul. Un cititor a lăudat compania pentru reinvestirea profitului. „Un Capcom fericit este un lucru foarte bun pentru fani, deoarece, mai mult decât orice alt producător, poți vedea cum investesc banii câștigați în jocuri noi pe care altfel nu le-ar fi făcut”, a scris acesta, adăugând: „Din punctul meu de vedere, cumpărarea lui Resident Evil Requiem înseamnă doar finanțarea jocurilor viitoare pe care vreau să le văd.”

Totuși, viitorul seriei ridică semne de întrebare, în special în privința jocurilor mai puțin apreciate, precum Resident Evil 6. Un alt fan consideră că un simplu remake grafic nu ar fi suficient pentru a salva titlul. „Dacă ar fi după mine, aș rescrie complet totul și aș face ceva complet diferit cu unele dintre aceleași personaje”, a fost opinia sa tranșantă.

Prețuri exorbitante pentru figurinele amiibo

Colecționarii de figurine amiibo se declară copleșiți de creșterea prețurilor. Un pasionat care deține 144 de figurine a explicat cum s-a schimbat piața. „Obișnuiau să fie mici bucurii pe care mi le cumpăram din când în când, care variau între 10,99 £ și 12,99 £. Zilele acestea se apropie de pragul de 20 £ sau chiar mai mult”, a reclamat el. Acesta a concluzionat: „Oricât de mult mi-aș dori să le colecționez pe toate, și sunt într-adevăr absolut fermecătoare, trebuie să trag o linie undeva, iar acel undeva este peste 15 £, cu excepția cazului în care este ceva ce îmi doresc cu adevărat în colecția mea.”

Un alt colecționar a oferit un exemplu și mai șocant, subliniind că prețurile pot urca vertiginos. „Dacă ați crezut că 24,99 £ este mult pentru amiibo-ul Pragmata, amiibo-ul King Dedede Air Riders costă 41,99 £!”, a semnalat acesta.

De la secrete cunoscute la studiouri în impas

Comunitatea a abordat și alte subiecte, precum scurgerile de informații din industrie. Un cititor a remarcat cât de dificil a devenit să păstrezi un secret în era dezvoltării colaborative. „Trebuie doar să te uiți la creditele unui joc cu buget mediu din zilele noastre pentru a vedea câte companii sunt implicate în crearea unui singur joc acum. Nu e de mirare că avem atâtea scurgeri de informații”, a comentat el.

Nici studiouri renumite nu au scăpat de critici. Despre Naughty Dog, creatorii seriei The Last of Us, un fan a spus că studioul pare să fi irosit o generație de console. „Va fi foarte interesant de văzut ce succes va avea Intergalactic: The Heretic Prophet, pentru că au trecut deja șase ani de la The Last Of Us Part 2 și va dura mult timp pentru a reconstrui o reputație chiar și după un singur joc triplu-A eșuat”, a fost de părere acesta.