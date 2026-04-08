Un plan secret în 12 puncte, semnat la Moscova, dezvăluie amploarea alinierii dintre Ungaria și Rusia, stârnind controverse chiar înainte de alegerile parlamentare. Documentul, obținut de redacția noastră, a fost parafat de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al Sănătății, Mikhail Murashko, și stabilește o cooperare strânsă în domenii de la combustibil nuclear la educație și sport.

Context politic exploziv

Totul se întâmplă înaintea alegerilor parlamentare de duminică, unde premierul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai dificil test din cei 16 ani de putere, partidul său, Fidesz, fiind devansat în sondaje de opoziția de centru-dreapta Tisza. Rivalul său electoral, Péter Magyar, consideră apropierea de Kremlin drept „călcâiul lui Ahile” al guvernului, acuzând executivul de „trădare fățișă” în relația cu Moscova.

Acordul a fost semnat în cadrul celei de-a 16-a reuniuni a Comisiei Interguvernamentale ruso-ungare pentru cooperare economică (IGC), desfășurată la Moscova pe 9 decembrie 2025. Comisia, lansată în 2005, s-a întrunit aproape anual, cu o pauză notabilă între noiembrie 2021 și septembrie 2024.

Energie și comerț pe axa Budapesta-Moscova

Dar ce conține, mai exact, acest acord? Potrivit documentelor, cele două părți au discutat „problemele curente ale comerțului bilateral și cooperării economice, activitățile comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcții și alte domenii de interes reciproc, precum și în sfera culturală și umanitară”. S-a subliniat, si, importanța „dezvoltării unor relații pe termen lung, reciproc avantajoase”.

Pe bune, cum se traduce asta? Printre punctele convenite se numără angajamentul de a „inversa tendința negativă a comerțului bilateral”, care a fost afectat de sancțiunile UE impuse Rusiei. Mai mult, acordul deschide posibilitatea ca firme rusești să dezvolte noi proiecte de electricitate și hidrogen în Ungaria și să intensifice cooperarea în domeniul petrolului, gazelor și combustibilului nuclear.

Limba rusă în școlile maghiare?

Dincolo de cifre, planul merge și mai departe, în zona culturală și educațională. Budapesta a fost de acord să analizeze consolidarea predării limbii ruse în țară, inclusiv prin aducerea de profesori din Rusia. Iar asta nu e tot. Se are în vedere și extinderea recunoașterii reciproce a diplomelor și dezvoltarea programelor de schimb pentru studenți.

O mișcare controversată.

Guvernul ungar susține continuarea acestor programe de schimb, în condițiile în care Moscova este acuzată frecvent că folosește evenimentele culturale pentru a-și promova propriile narative. Cele două părți au convenit și asupra elaborării unui plan comun de acțiune pentru perioada 2026-2027 în domeniul sportului.

„Șoarecele” pentru „leul” Moscovei

Și totuși, cum se apără oficialii maghiari? Întrebat despre implicațiile politice, Szijjártó a declarat că „cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesul național, nu de presiunea de a se conforma presei liberale extrem de părtinitoare”.

Numai că, potrivit unei relatări Bloomberg din octombrie 2025, premierul Orbán i-ar fi spus lui Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică, că va oferi ajutor „în orice mod posibil” și că Ungaria va fi „șoarecele” pentru „leul” Moscovei. Documentele precizează, e drept (un detaliu important), că apropierea de Rusia nu trebuie să contravină obligațiilor Ungariei ca stat membru al Uniunii Europene. V-ați gândit vreodată cum se pot împăca aceste două direcții?

Premierul încearcă să transforme relațiile cu Moscova într-un avantaj electoral, acuzându-l pe rivalul său că ar vrea să atragă Ungaria în războiul din Ucraina și să pună în pericol accesul la combustibilii fosili din Rusia. Campania electorală a fost, de altfel, marcată de o serie de scurgeri de informații, acuzații de supraveghere cibernetică și suspiciuni de spionaj.