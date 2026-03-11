USR blochează Anul Ilie Năstase. Acuzații de sifonare a banilor publici

Proiectul care vizează declararea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase” a întâmpinat un obstacol în Parlament din partea USR. Mai mulți parlamentari ai formațiunii s-au abținut de la vot chiar în prezența fostului mare tenismen, acuzând că inițiativa este o „metodă de a sifona bani”.

Inițiativa legislativă, care a trecut deja de Senat, este coordonată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și ar permite autorităților să aloce fonduri pentru diverse activități sportive și educative. Potrivit publicației Adevarul, proiectul este inițiat de deputatul Ciprian Paraschiv, cunoscut și pentru propunerea legii anti-străini. Demersurile au început încă din 2025, iar acum legea așteaptă votul final în Camera Deputaților.

Vot cu abțineri în comisiile parlamentare

Tensiunea a fost evidentă luni, în ședința reunită a Comisiei de Tineret și Sport și a Comisiei pentru Administrație Publică. Ilie Năstase, care pe 19 iulie împlinește 80 de ani, a fost invitat să discute cu parlamentarii înainte de vot. Deși proiectul a strâns 44 de voturi pentru și niciunul împotrivă, trei deputați USR au refuzat să îl susțină. Cei trei parlamentari care s-au abținut sunt Radu Mihaiu, Cristian Brian și Vlad-Ioan Şendroiu.

USR acuză o „șușanea” pentru fonduri publice

Reprezentanții USR consideră că demersul nu este un omagiu real adus sportivului, ci o „șușanea”. Ei susțin că ar fi o „metodă de a sifona bani” publici. Suspiciunile lor sunt alimentate și de profilul inițiatorului, Ciprian Paraschiv, deputat din partea AUR. Acesta este un fost căpitan la Poli Iași, a fost director în cadrul FRF și este un apropiat al lui George Simion la proteste.

Un model inspirat de Anul Nadia Comăneci

Propunerea legislativă urmează modelul anului 2026, declarat oficial „Anul Nadia Comăneci”. Decizia a fost luată pentru a marca aniversarea a 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal, când gimnasta a obținut primul „10 perfect” la Jocurile Olimpice. Proiectul dedicat lui Năstase ar urma să celebreze cariera acestuia, fiind coordonat de COSR.

Năstase, onorat în trecut de România și Franța

De-a lungul timpului, Ilie Năstase a primit numeroase distincții. În 2016, președintele Klaus Iohannis i-a acordat Ordinul Național „Steaua României”. Fostul sportiv a fost onorat și de statul francez, care i-a acordat Legiunea de Onoare. La acea vreme, Năstase comenta decizia autorităților de la Paris: „E onoare pentru mine. Nu ştiu dacă statul român ar face acest gest cu un sportiv român. Sunt foarte ataşat de această ţară şi am primit această distincţie din partea unei ţări care îmi este foarte dragă”.