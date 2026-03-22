Conflictul militar din Orientul Mijlociu și prețurile la combustibil, care au sărit de 2 euro pe litru, pun pe jar turismul din Grecia. Rezervările timpurii încetinesc vizibil, iar profiturile hotelierilor sunt serios afectate, aruncând întregul sector într-o perioadă de incertitudine majoră.

Optimism guvernamental, prudență în industrie

De la nivel oficial, mesajul este unul calm. Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a dat asigurări, într-un interviu pentru o publicație din Australia, că Grecia rămâne o destinație sigură și i-a îndemnat pe turiști să nu renunțe la planurile de vară, în ciuda tensiunilor militare din jurul Iranului.

Numai ca reprezentanții industriei nu împărtășesc deloc acest optimism. În prezent, rezervările care vin sunt aproape exclusiv de pe piețele europene, însă volumul lor este foarte limitat. Iar consumatorii dau dovadă de un comportament extrem de precaut, așteptând să vadă cum evoluează situația.

Impactul prețurilor la combustibil

Cu prețuri la benzină care au depășit pragul de 2 euro pe litru, experții din sector se așteaptă la o reconfigurare serioasă a fluxului turistic. Cum vine asta? Păi, o vacanță pe insule, care implică de multe ori feribot sau avion, necesită un buget vizibil mai mare.

asa ca, previziunile indică un interes sporit pentru nordul Greciei, o zonă mult mai accesibilă pe cale terestră pentru mulți turiști europeni, inclusiv români.

Hotelierii, prinși la mijloc

Provocările cele mai mari par să fie, însă, la nivelul hotelierilor. E drept că mare parte din contractele cu principalii operatori turistici sunt deja semnate, dar la nivelurile de prețuri de anul trecut. Pe fondul creșterii galopante a costurilor la energie, logistică și aprovizionare, acest decalaj reduce serios profitabilitatea sectorului.

Chiar dacă numărul de vizitatori ar rămâne același, efectul economic va fi, cel mai probabil, mai slab. Se așteaptă ca turiștii să opteze pentru sejururi mai scurte în această vară și să aibă la dispoziție fonduri mai limitate pentru cheltuieli extra (restaurante, suveniruri, excursii).

Nimic nu poate fi considerat cert.

Aceasta este convingerea fermă a profesioniștilor din industrie, care susțin că până la calmarea situației politice din regiune, orice plan este fragil. Dinamica prețurilor și riscul geopolitic rămân principalii factori care vor determina rezultatul final al sezonului estival care urmează.