Autoritățile europene au aprobat primul vaccin care oferă protecție simultană împotriva gripei și Covid-19, destinat persoanelor de peste 50 de ani. Această decizie simplifică procesul de imunizare sezonieră pentru milioane de persoane.

Un nou vaccin care protejează împotriva gripei și Covid-19, dezvoltat de Moderna, a primit undă verde de la Comisia Europeană pentru persoanele de peste 50 de ani. Vaccinul, numit mCOMBRIAX (ARNm-1083), este primul de acest fel aprobat la nivel mondial și promite să ușureze campaniile de vaccinare pentru cei mai expuși riscului.

Un pas important pentru imunizarea sezonieră

Decizia Comisiei Europene a venit după avizul favorabil al Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman din cadrul Agenției Europene a Medicamentului. Vaccinul va putea fi folosit în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Acest vaccin combinat aduce un avantaj semnificativ: adulții nu mai trebuie să se programeze de două ori la medic pentru imunizare, ci pot primi protecție împotriva ambelor virusuri dintr-o singură injecție. Pentru cei în vârstă sau cu boli cronice, această simplificare contează foarte mult.

mCOMBRIAX utilizează tehnologia ARN mesager, deja cunoscută din vaccinurile Covid-19, și combină componente care acționează asupra a trei tulpini de gripă (A/H1N1, A/H3N2 și B/Victoria), precum și asupra virusului SARS-CoV-2.

Rezultatele studiilor clinice aduc vești noi

Autorizarea vaccinului s-a bazat pe datele unui studiu clinic de fază 3, randomizat și controlat, unde nici participanții, nici cei care au evaluat rezultatele nu știau ce vaccin este administrat. Studiul a implicat două grupuri separate, fiecare cu aproximativ 4.000 de persoane: unul cu persoane de 65 de ani și peste, celălalt cu persoane între 50 și 64 de ani.

La grupa de peste 65 de ani, vaccinul combinat a fost comparat cu administrarea separată a unui vaccin gripal în doză mare și a vaccinului Covid-19 Spikevax. Pentru grupa 50-64 de ani, comparația s-a făcut cu vaccinul gripal standard și Spikevax administrate în același timp.

Studiul a arătat că, după o singură doză, mCOMBRIAX a generat un răspuns imun mai puternic pentru cele trei tulpini de gripă și pentru SARS-CoV-2, la ambele grupe de vârstă. Pentru tulpina B/Yamagata, care nu mai este recomandată pentru vaccinurile gripale sezoniere, nu s-a observat un răspuns imun semnificativ superior la persoanele de peste 65 de ani, comparativ cu vaccinurile administrate separat.

Ce trebuie să știi despre reacțiile adverse

Profilul de siguranță al vaccinului a fost considerat corespunzător de autorități. Majoritatea reacțiilor adverse raportate au fost ușoare sau moderate, similare cu cele observate la vaccinurile gripale sau anti-Covid deja aprobate. Cele mai frecvente reacții au fost durerea la locul injectării, oboseala sau durerile musculare ușoare.

Moderna a anunțat că toate criteriile principale de evaluare au fost îndeplinite. Răspunsul imun oferit de vaccinul combinat nu a fost inferior față de administrarea separată a vaccinurilor gripale și Covid-19, ceea ce arată că nivelul de protecție este cel puțin egal.

Noi opțiuni pentru campaniile de vaccinare

Vaccinul va fi disponibil în Uniunea Europeană în funcție de procedurile naționale de reglementare și acces. Moderna a anunțat că va colabora cu autoritățile de sănătate din fiecare țară pentru a facilita integrarea vaccinului în campaniile sezoniere de imunizare.

Aprobarea acestui vaccin reprezintă un pas important pentru sănătatea publică, mai ales pentru cei cu risc crescut de complicații. Odată cu această opțiune, vaccinarea sezonieră ar putea deveni mai accesibilă și mai eficientă pentru milioane de europeni.

În viitor, și alte companii farmaceutice ar putea dezvolta vaccinuri combinate, ceea ce ar putea duce la mai multe opțiuni de protecție și formule îmbunătățite.

Autoritățile de sănătate vor oferi recomandări specifice pe măsură ce vaccinul devine disponibil în fiecare țară. Pentru persoanele de peste 50 de ani, această noutate aduce mai multă comoditate și protecție eficientă împotriva a două dintre cele mai răspândite boli respiratorii.

Pe măsură ce vaccinul va fi introdus în campaniile de vaccinare, este important ca fiecare să urmărească recomandările medicilor și ale autorităților locale. Noul vaccin combinat ar putea schimba modul în care ne protejăm de gripă și Covid-19 în fiecare sezon.