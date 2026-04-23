Gripa continuă să aibă un impact major asupra sănătății publice, iar protecția prin vaccinare a persoanelor vulnerabile rămâne insuficientă în multe țări europene, atrage atenția Organizația Mondială a Sănătății.

Gripa sezonieră rămâne o provocare serioasă pentru sănătatea publică în Europa, iar autoritățile semnalează nivelul scăzut al vaccinării în rândul celor mai expuși riscului. Deși vaccinul antigripal există de mulți ani, multe persoane vulnerabile nu beneficiază de această protecție esențială.

Statistici care schimbă perspectiva asupra gripei

Gripa provoacă anual milioane de cazuri grave la nivel mondial. În fiecare an, între 3 și 5 milioane de oameni dezvoltă forme severe, iar aproape 650.000 de persoane mor din cauza complicațiilor respiratorii asociate gripei.

Această situație pune presiune pe spitale și pe sistemele de sănătate. În plus, gripa afectează speranța de viață a celor care dezvoltă complicații.

Pernille Jorgensen, expert tehnic pentru boli respiratorii pandemice la OMS Europa, a subliniat: „Datele din mai multe ţări europene arată că gripa se numără printre bolile infecţioase cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei, evaluat prin indicatorul ani de viaţă ajustaţi în funcţie de dizabilitate”. Acest indicator combină atât mortalitatea, cât și dizabilitatea provocată de boală.

Gripa nu provoacă doar decese, ci lasă și mulți oameni cu probleme de sănătate de lungă durată, ceea ce duce la costuri ridicate pentru societate.

Ce nu se vede la prima vedere despre vaccinarea antigripală

Vaccinarea antigripală este considerată cea mai eficientă metodă de protecție, mai ales pentru cei cu risc crescut de complicații sau deces, cum sunt vârstnicii, persoanele cu boli cronice sau copiii mici. Pentru aceștia, gripa poate avea efecte foarte grave.

Totuși, mulți dintre cei care ar trebui să fie protejați nu se vaccinează. Motivele sunt diferite: uneori nu există suficiente doze, alteori accesul la vaccin este dificil, iar lipsa de informare sau reticența față de vaccinare agravează problema.

Un alt aspect important este lipsa datelor complete. Mai puțin de jumătate dintre statele membre ale OMS Europa transmit date clare despre acoperirea vaccinală, ceea ce face dificilă evaluarea reală a situației.

Un studiu recent a analizat situația din cele 53 de state membre europene, pe parcursul a 15 sezoane gripale. S-a observat că numărul de doze administrate s-a dublat față de sezonul 2008-2009, iar recomandările de vaccinare acoperă acum mai multe categorii de persoane la risc.

Cu toate acestea, diferențele între țări rămân mari în ceea ce privește aprovizionarea cu vaccinuri, iar accesul depinde mult de nivelul veniturilor. Țările cu venituri mai mici au acces limitat la vaccinuri, ceea ce duce la inegalități în protecția populației.

Strategii care pot schimba regulile jocului

Specialiștii OMS Europa spun că strategiile actuale nu sunt suficiente pentru a proteja persoanele vulnerabile. „Aceste rezultate arată că strategiile actuale nu sunt suficiente pentru a asigura protecţia adecvată a populaţiilor vulnerabile.” Este nevoie de măsuri suplimentare și de schimbări de abordare.

Concluziile studiului pot ajuta la direcționarea investițiilor viitoare și la dezvoltarea unor politici de sănătate publică mai eficiente. Este esențial să fie accelerate măsurile pentru a crește accesul la vaccinuri eficiente și accesibile pentru toți.

Pași care pot face diferența

Extinderea accesului la vaccinuri pentru toate categoriile de populație, indiferent de venit sau zonă.

Identificarea și eliminarea obstacolelor care împiedică vaccinarea, fie că este vorba de lipsă de informații, dificultăți logistice sau costuri ridicate.

Implementarea unor programe naționale care să susțină vaccinarea și să asigure transparență în raportarea datelor.

Aceste măsuri pot reduce diferențele dintre țări și pot oferi o protecție mai bună celor mai expuși riscului.

Următorii pași pentru o protecție mai bună

Viitorul vaccinării antigripale depinde de implicarea tuturor celor din domeniul sănătății. Investițiile în sistemele de sănătate și adaptarea politicilor la nevoile reale ale persoanelor vulnerabile sunt esențiale pentru creșterea acoperirii vaccinale.

Raportarea transparentă a datelor despre vaccinare va ajuta la monitorizarea progresului și la identificarea zonelor unde este nevoie de intervenții suplimentare.

Scopul este ca fiecare persoană cu risc să beneficieze de protecție împotriva gripei. Astfel, se reduce numărul cazurilor grave și al deceselor și se poate îmbunătăți calitatea vieții în Europa.

Cu eforturi susținute și colaborare între autorități, profesioniști și comunitate, Europa poate face pași importanți pentru a proteja mai bine persoanele vulnerabile în fața gripei.