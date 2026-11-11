Poți schimba furnizorul de energie electrică fără taxă de schimbare și fără să rămâi fără curent. Ca să vezi dacă noua ofertă te costă mai puțin, compară suma pe care ai plăti-o într-un an la același consum: prețul final cu TVA, plus orice abonament și servicii plătite separat.

Dreptul de a schimba furnizorul îl au atât clienții casnici, cât și cei care folosesc curentul pentru o firmă. Scutirea de taxa de schimbare se aplică gospodăriilor, întreprinderilor mici și microîntreprinderilor. Dacă pleci înainte de termen dintr-un contract cu preț fix, verifică separat dacă ai de plătit pentru încetarea lui.

Ce iei din factura actuală

Adună consumul din facturile ultimelor 12 luni, în kilowați-oră (kWh). Un an întreg îți arată mai bine cât ai putea plăti decât o singură lună. Uită-te și dacă energia a fost facturată după citirea contorului, după indexul trimis de tine sau după o estimare.

Consumul din ultimele 12 luni, în kWh, și prețul final pe kWh din contractul actual.

Furnizorul actual și orice abonament sau serviciu plătit separat.

Adresa, operatorul de distribuție și nivelul de tensiune, pentru oferta valabilă la locul tău de consum.

POD-ul, codul care identifică locul de consum, seria contorului și indexul actual.

Folosește consumul, nu doar totalul de plată de pe factură: suma poate cuprinde și un abonament. Păstrează factura la îndemână când alegi oferta și când închei noul contract.

Cum compari ofertele pentru consumul tău

În comparatorul oficial POSF poți vedea ofertele fără cont. Selectează tipul de client, zona, operatorul de distribuție și consumul, apoi deschide oferta care te interesează. Nu folosi prețul calculat pentru altă zonă sau alt nivel de tensiune: tariful de distribuție poate fi diferit.

Caută prețul final facturat pe kWh, cu TVA. Prețul energiei, afișat separat în unele oferte, nu este întreaga sumă: mai intră transportul, distribuția, serviciul de sistem, certificatele verzi, alte contribuții, acciza și TVA. Verifică separat abonamentul și serviciile suplimentare. Dacă pornești de la prețul final, nu adăuga încă o dată taxele incluse în el.

Calculul pentru fiecare contract este același: consumul anual în kWh înmulțit cu prețul final pe kWh, la care adaugi abonamentul pe un an și serviciile plătite separat. De exemplu, la 2.000 kWh pe an și un preț final ipotetic de 1 leu/kWh, fără alte costuri, totalul este 2.000 de lei. Dacă o a doua ofertă are același preț pe kWh, dar un abonament ipotetic de 1 leu pe lună, totalul ajunge la 2.012 lei: cei 12 lei în plus vin numai din abonament. Sunt sume folosite doar pentru exemplu, nu prețuri ale unor oferte.

Repetă calculul cu valorile reale din contractul actual și din oferta nouă, la aceiași 2.000 kWh sau la consumul tău anual. Un preț mai mic pe kWh poate fi anulat de abonament; în exemplul de mai sus, oferta cu abonament ar trebui să fie mai ieftină cu peste 0,006 lei/kWh ca să coste mai puțin pe an. Dacă oferta arată unele componente fără TVA, folosește prețul final cu TVA înainte de comparație.

Ce verifici în noul contract

Oferta are două perioade diferite: până când o poți accepta și cât timp se aplică prețul. Furnizorul nu poate modifica oferta în perioada în care aceasta este valabilă pentru acceptare. În contract, verifică durata prețului, ce parte din el este fixă și în ce condiții se poate schimba.

Un preț fix pentru energia consumată nu ține neapărat fixă întreaga factură. Tarifele stabilite prin reglementări și taxele pot fi cele aplicabile când consumi curentul. Dacă un contract permite modificarea prețului, clientul casnic trebuie anunțat cu cel puțin 30 de zile înainte și informat că poate denunța gratuit contractul.

Înainte de semnare, citește prețul final, taxele, abonamentul, serviciile suplimentare, felul în care plătești, penalitățile, durata, reînnoirea și încetarea contractului. Verifică și cum trimiți indexul și unde reclami o problemă. Un comision pentru încetarea înainte de termen poate exista la un contract pe durată determinată cu preț fix, dar trebuie anunțat înainte de semnare, trecut în contract și limitat la pierderile directe ale furnizorului. Nu este o taxă pentru schimbarea furnizorului.

Cum faci schimbarea

Nu există o listă de acte identică pentru toate ofertele. Verifică documentele cerute pentru oferta aleasă în POSF sau la noul furnizor; datele locului de consum le găsești pe factura actuală.

Alege oferta calculată pentru locul și consumul tău. Verifică totalul anual, durata prețului și eventualul cost de încetare a contractului actual. Pregătește documentele cerute pentru oferta aleasă și datele din factură, inclusiv POD-ul și indexul contorului. Acceptă oferta și încheie contractul cu noul furnizor prin POSF sau direct la acesta. Semnarea contractului pornește procedura; nu trebuie să aștepți următoarea factură. Transmite indexul citit la pornirea procedurii și verifică indexul de la data schimbării. Dacă nu trimiți a doua autocitire, operatorul de rețea poate citi contorul. Verifică data la care începe noul contract și păstrează decontul final primit de la vechiul furnizor.

Platforma anunță furnizorul vechi și operatorul de rețea, iar noul furnizor face demersurile necesare. Schimbarea devine efectivă în prima zi după trecerea a 24 de ore de la pornirea procedurii, dacă nu alegi o dată ulterioară. Alimentarea continuă; contorul, instalația și operatorul de distribuție rămân aceleași.

Ce plătești după schimbare

Contractul vechi încetează la data schimbării, dar consumul de până atunci rămâne de plătit. Vechiul furnizor trebuie să trimită decontul final în cel mult 42 de zile de la încetarea contractului. Dacă ai de plată, achiți suma la scadență. Dacă ai plătit în plus, furnizorul trebuie să îți restituie banii în cel mult 15 zile după ce primește datele necesare plății.

Întrebări frecvente

Pot schimba furnizorul de mai multe ori?

Da. ANRE arată că poți alege alt furnizor ori de câte ori dorești. Verifică însă la fiecare plecare dacă un contract cu durată determinată și preț fix are cost de încetare anticipată.

Pot renunța la un contract încheiat online?

Dacă ești client casnic, poți renunța în 14 zile de la încheierea unui contract la distanță sau în afara spațiului comercial al furnizorului.

Ce înseamnă un contract cu preț dinamic?

Prețul se schimbă odată cu piața, iar suma plătită depinde și de orele în care consumi. Un astfel de contract presupune contor inteligent; oferta trebuie să arate cum se calculează prețul și ce riscuri are.

Ce fac dacă factura este greșită?

Trimite contestația furnizorului în 30 de zile de la emiterea facturii și păstrează dovada. Dacă problema nu se rezolvă, poți sesiza ANRE cu răspunsul furnizorului sau cu dovada că l-ai contactat. Termenul standard în care ANRE îți răspunde este de 30 de zile. ANRE poate adăuga alte 30 de zile la acest termen și te anunță.

Surse verificate la 11 noiembrie 2026: ANRE, ghidurile pentru schimbarea furnizorului și pentru factura de energie electrică; comparatorul POSF; regulamentul POSF aprobat prin Ordinul ANRE nr. 3/2022; regulamentul de furnizare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 5/2023; ANRE, pagina pentru depunerea petițiilor.