Angajații Societății de Transport București (STB) ar fi început să primească preavize de concediere în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Realitatea a relatat pe 11 noiembrie că aproximativ 900 de salariați ar urma să își piardă locul de muncă în următoarele două luni. STB este controlată de Municipiul București prin reprezentanții săi în adunarea acționarilor.

Sindicatul Transportatorilor din București indică 880 de angajați pe listele de concediere, nu 900 de concedieri deja făcute. Preavizul este documentul prin care salariatul este anunțat din timp că urmează concedierea. Potrivit sindicatului, fiecare angajat vizat va primi și motivul deciziei.

Numărul preavizelor înmânate până la 11 noiembrie nu este cunoscut. Nici data la care încetează contractul fiecărui salariat nu rezultă din calendarul anunțat.

Pe liste sunt 880 de angajați, dar concedierile nu sunt încheiate

Sindicatul a anunțat pe 4 noiembrie că preavizele urmau să fie înmânate în săptămâna următoare. Cifra de 880 privește persoanele incluse pe liste; ea nu arată câte contracte au încetat, iar din sursele publice nu rezultă o hotărâre finală care să aprobe exact 880 de concedieri. Un calendar publicat pe 7 noiembrie plasa încheierea concedierilor la mijlocul lunii decembrie 2026, în timp ce relatarea din 11 noiembrie vorbește despre următoarele două luni.

Planul STB pornea, la începutul anului, de la o cifră mai mică. Pe 20 februarie 2026, adunarea acționarilor a cerut mandat pentru includerea în buget a plăților către angajații care urmau să plece, iar planul viza atunci aproximativ 700-800 de persoane. Planul a fost revizuit și avizat de conducerea societății pe 3 aprilie, potrivit documentului Consiliului General al Municipiului București.

Câți bani pot primi angajații concediați

Un document al Consiliului General prevede un plafon de cel mult 12 salarii sau indemnizații compensatorii. Acesta este un plafon, nu suma promisă fiecăruia dintre cei 880 de angajați de pe liste. Documentul lasă adunării acționarilor STB stabilirea sumei pentru fiecare beneficiar, a numărului celor care vor primi bani și a modului în care vor fi făcute plățile.

Suma individuală care ar reveni unui angajat nu este cunoscută. Pentru cei care primesc preaviz, documentul înmânat de STB arată motivul concedierii; calendarul general și plafonul plăților nu stabilesc singure ce sumă va încasa fiecare.

La Salina Praid, 60 de angajați urmează să plece în noiembrie

Un alt caz de concediere privește Salina Praid, sucursală a Societății Naționale a Sării. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Harghita a fost anunțată că 60 dintre cei 125 de angajați ai sucursalei urmează să intre în șomaj pe 23 și 24 noiembrie 2026.

Jánó Edit Andrea, șefa serviciului de analiză a pieței muncii din AJOFM Harghita, a arătat că agenția le-a explicat angajaților drepturile legate de șomaj pe 3 noiembrie. După concediere, agenția le va oferi sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, consiliere și cursuri de pregătire profesională.