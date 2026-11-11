Cei care dețin acțiuni Transelectrica au de urmărit un plan de investiții mai mare, nu bani deja cheltuiți. Compania, care administrează rețeaua de transport al energiei electrice și la care statul deținea 58,688% din acțiuni la 30 septembrie 2026, a primit pe 9 noiembrie votul acționarilor pentru un plan de circa 10,5 miliarde de lei între 2026 și 2035. Suma este cu aproximativ un miliard de lei peste cea din planul anterior.

Lucrările depind de bani, dar și de autorizații. Transelectrica prevede pentru 2026 cheltuieli de investiții de 921,312 milioane de lei. La 30 iunie raportase achiziții pentru investiții de 243 de milioane de lei și realizase 35,1% din programul anual de investiții.

Ce cuprinde planul de 10,5 miliarde de lei

Acționarii aprobaseră prima variantă la 28 noiembrie 2025. Autoritatea care stabilește regulile pieței energiei, ANRE, a aprobat planul prin Decizia nr. 2062 din 3 septembrie 2026 și a cerut un nou vot al acționarilor pentru forma finală. Potrivit notei Transelectrica pentru reaprobarea planului, au fost actualizate cheltuielile programate, valoarea unui proiect de modernizare la Alba Iulia și valorile unor proiecte informatice. A fost inclus și proiectul „Platformă Naţională de Sincrofazori, conectată la Platforma Internaţională pentru schimb Date Sincrofazori (IDPE)”, pentru măsurarea funcționării rețelei. ANRE și Ministerul Energiei nu au cerut adăugarea sau eliminarea unor proiecte.

Planul cuprinde 117 lucrări, dintre care 25 sunt complet noi, potrivit ANRE. Banii sunt împărțiți în principal astfel:

37% pentru modernizarea rețelei existente;

23% pentru legături mai puternice cu rețelele țărilor vecine;

22% pentru preluarea energiei din surse regenerabile și din centrale noi din Dobrogea și Moldova;

14% pentru siguranța alimentării cu energie.

De unde vin banii și ce se întâmplă cu tariful

Transelectrica își propune să plătească lucrările din tariful de transport al energiei și din veniturile obținute pentru folosirea legăturilor cu țările vecine. Planul companiei include și credite bancare, obligațiuni, adică bani împrumutați de la investitori, și fonduri europene. Compania apreciază că mai are capacitate de împrumut pentru finanțarea lucrărilor.

Unele proiecte au deja fonduri europene alocate. Linia Gădălin-Suceava are o finanțare de circa 492,45 milioane de lei, iar linia Medgidia Sud-Constanța Nord, de circa 111,87 milioane de lei, prin Fondul pentru Modernizare. Pentru linia Gutinaș-Smârdan, etapa a doua are alocate circa 100,34 milioane de lei; etapa inițială, încheiată la 31 decembrie 2024, a primit circa 138,14 milioane de lei din fonduri europene.

Planul prezintă fondurile europene ca pe o cale de a reduce presiunea asupra tarifului de transport. Suma de 10,5 miliarde de lei nu se transformă automat într-o majorare a facturii. Separat de acest plan, Ordinul ANRE nr. 74 din 16 decembrie 2025 a stabilit pentru 2026 un tarif de 36,45 lei pentru fiecare megawatt-oră scos din rețele, față de 33,03 lei în 2025. Tariful pentru energia introdusă în rețeaua de transport este de 3,63 lei pe megawatt-oră, față de 3,29 lei în 2025.

Cât s-a investit până acum și ce datorii are compania

Cheltuielile de investiții raportate de Transelectrica au fost de 691,05 milioane de lei în 2025, după 665,7 milioane de lei în 2024 și 471,95 milioane de lei în 2023. În raportarea pentru prima jumătate a lui 2026, compania a consemnat achiziții pentru investiții de 243 de milioane de lei, cu 24% peste aceeași perioadă a anului anterior.

La 30 iunie 2026, datoriile totale din situațiile financiare separate erau de 5,584 miliarde de lei, față de 4,705 miliarde de lei la 31 decembrie 2025. Această sumă cuprinde toate datoriile raportate, nu doar împrumuturile. La 30 septembrie 2026, pe lângă pachetul statului, PAVAL HOLDING deținea 6,484% din acțiunile Transelectrica.

Ce poate întârzia lucrările

Pentru liniile electrice noi, obținerea acordurilor pentru terenuri și a avizelor de mediu poate dura între doi și trei ani, arată planul Transelectrica. Printre termenele trecute în plan sunt 2027 pentru un transformator nou la Mintia și 2030 pentru înlocuirea unui transformator la Turnu Măgurele. Acestea sunt termene pentru lucrări, nu date la care întregul plan devine cheltuială efectuată.

ANRE a cerut companiei un program de grăbire a legăturilor electrice nefinalizate cu Ungaria și Bulgaria, care să fie transmis în 30 de zile de la decizia din 3 septembrie 2026 și urmărit trimestrial. Următorul reper financiar anunțat de Transelectrica este raportul pentru primele nouă luni din 2026, programat pentru 13 noiembrie.