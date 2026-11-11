Dacă banca la care ai bani sau un credit este vândută, banii din cont și datoria nu dispar. Nu trebuie să semnezi automat un contract nou, iar rata nu poate crește doar pentru că banca are alt proprietar. Ce se schimbă depinde de operațiune: vânzarea acțiunilor, fuziunea și mutarea creditului la alt creditor au urmări diferite.

Ce se schimbă în fiecare fel de preluare

Dacă se vând acțiunile băncii

Banca la care ai contractul rămâne aceeași, chiar dacă are alt proprietar. Anunțul vânzării nu mută, prin el însuși, contul sau creditul la altă bancă. Verifici eventualele schimbări ale serviciilor după comunicările pe care le primești de la banca ta.

Dacă două bănci fuzionează

Banca rămasă preia drepturile și obligațiile celei absorbite, inclusiv cele din contractele cu clienții, conform art. 235 din Codul civil. Fuziunea băncilor are nevoie mai întâi de aprobarea Băncii Naționale a României, potrivit art. 93 din OUG nr. 99/2006. Ea produce efecte la data stabilită după regulile art. 249 din Legea societăților nr. 31/1990, nu în ziua anunțului.

De exemplu, dacă ai un depozit la fiecare dintre cele două bănci, până la fuziune banii sunt la instituții distincte. După ce fuziunea produce efecte, depozitele ajung la aceeași bancă și se adună pentru calculul garanției.

Dacă este mutat creditul la alt creditor

Această operațiune se numește cesiune. Pentru un credit de consum, art. 71 din OUG nr. 50/2010 cere notificarea prin scrisoare recomandată în cel mult 10 zile calendaristice de la transfer. Pentru un credit imobiliar, termenul de 10 zile calendaristice curge de la încheierea cesiunii, potrivit art. 59 din OUG nr. 52/2016.

Scrisoarea trebuie să arate cine este noul creditor, cine încasează ratele, data transferului, suma datorată, actele care o justifică și conturile de plată. De exemplu, dacă primești un IBAN nou pentru rată, compară datele din scrisoare cu cele confirmate de bancă prin aplicația sau site-ul ei oficial ori la sucursală. Nu trimite bani într-un cont primit numai printr-un mesaj neverificat.

Creditul continuă în condițiile contractului

La fuziune, obligația de a plăti rata trece la banca rămasă; nu apare, doar din acest motiv, obligația de a semna un credit nou. Pentru un credit de consum cu dobândă variabilă, art. 37 din OUG nr. 50/2010 păstrează fixă marja băncii pe durata contractului. Dobânda poate totuși varia dacă se schimbă indicele prevăzut în contract, după formula și la termenele scrise acolo, nu pentru simplul fapt că banca a fost vândută.

Dacă primești un act de semnat, compară soldul, dobânda, comisioanele și graficul de rambursare cu cele din contractul și actele adiționale pe care le ai. La cesiunea unui credit imobiliar, art. 57^1 din OUG nr. 52/2016 îți păstrează dreptul de a ridica în fața noului creditor obiecțiile pe care le aveai față de cel vechi.

IBAN-ul și cardul se verifică după comunicarea băncii

La integrarea băncilor se pot schimba IBAN-ul, cardul sau aplicația, dar nu există o dată unică pentru toate preluările. Verifică data comunicată de bancă înainte să folosești un cont ori un card nou. Urmărește separat unde intră salariul sau pensia și din ce cont se plătesc facturile, abonamentele și ratele automate; nu presupune că fiecare plată se mută singură.

Dacă banca propune schimbarea contractului care stabilește regulile contului de plăți, art. 127 din Legea nr. 209/2019 cere, de regulă, ca anunțul să fie făcut cu minimum două luni înainte de a se aplica. Poți respinge schimbarea și, în cazurile prevăzute de lege, poți închide contractul fără costuri. Schimbările dobânzii sau cursului după o referință deja convenită și cele mai avantajoase pentru client pot avea alte reguli.

Depozitele se adună la banca rezultată

Legea nr. 311/2015, la art. 61, spune că depozitele eligibile au un plafon general de 100.000 de euro pentru fiecare deponent la fiecare bancă, sumă calculată în lei. Înainte de fuziune, două bănci distincte au plafoane separate. După fuziune, toate depozitele tale de la banca rezultată se adună, chiar dacă le-ai deschis sub nume diferite.

De exemplu, ai 60.000 de euro la o bancă și 50.000 de euro la cealaltă. După fuziune, baza este de 110.000 de euro. Dacă se adaugă o dobândă de 1.000 de euro, impozitul de 10% pe dobândă înseamnă 100 de euro; presupunând că nu ai datorii către bancă ori bani blocați, rezultatul este 110.900 de euro: 60.000 + 50.000 + 1.000 − 100. Plafonul general acoperă 100.000 de euro, iar 10.900 de euro rămân peste el.

Acest plafon privește despăgubirea dacă banca nu îți mai poate da depozitele înapoi; suma peste plafon nu dispare la fuziune. În calculul despăgubirii intră și dobânzile, iar din sumă se scad, după caz, datoriile către bancă, impozitul pe dobândă și banii blocați, precum cei popriți. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare achită despăgubirea în lei. Folosește cursul BNR valabil în ziua când depozitele nu mai pot fi date înapoi.

Potrivit art. 53 din aceeași lege, banca trebuie să anunțe deponenții, de regulă, cu cel puțin o lună înainte ca fuziunea să producă efecte; BNR poate permite un termen mai scurt în situațiile prevăzute de lege. Dacă depozitele adunate depășesc plafonul, ai trei luni de la notificarea fuziunii, nu de la data fuziunii, ca să retragi sau să transferi fără penalități partea de peste plafon, inclusiv dobânzile și beneficiile aferente.

Ce verifici, în ordine

Păstrează contractul, actele adiționale, extrasele de cont, graficele de rambursare și notificările. Compară soldul, dobânda și comisioanele de dinainte și de după schimbare. Verifică prin aplicația sau site-ul oficial al băncii ori la sucursală orice IBAN nou și data de la care trebuie folosit. Nu opri plata ratei doar pentru că banca își schimbă proprietarul. După data comunicată de bancă, urmărește prima rată, prima încasare și plățile recurente. Verifică separat cardul, salariul sau pensia, facturile și abonamentele. Dacă ai depozite la ambele bănci care fuzionează, adună soldurile și dobânzile. Păstrează notificarea, fiindcă de la ea curge termenul de trei luni pentru mutarea fără penalități a părții de peste plafon.

Ce faci dacă găsești o greșeală

Pentru un comision nou, o rată calculată greșit sau un sold schimbat, cere băncii în scris explicația, corectarea și, dacă este cazul, restituirea banilor. Atașează contractul, actele adiționale, notificarea, extrasele și graficele de plată; păstrează dovada cererii. Dacă banca nu răspunde în 30 de zile sau răspunsul nu rezolvă problema, te poți adresa Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, dacă ești consumator și litigiul este eligibil.

Dacă vezi o plată pe care nu ai autorizat-o, anunță banca fără întârziere nejustificată, cel târziu în 13 luni de la debitare, conform art. 169 din Legea nr. 209/2019. Art. 173 cere ca suma unei plăți neautorizate să fie dată înapoi pe loc sau până la încheierea zilei lucrătoare care urmează, în afara cazului în care o suspiciune de fraudă a fost comunicată autorității competente. Pentru încălcarea drepturilor de consumator, poți depune și o reclamație la ANPC.

Întrebări frecvente

Mai plătesc rata dacă banca intră în faliment?

Da. Datoria nu dispare; plata se face potrivit instrucțiunilor oficiale ale celui care administrează banca sau preia creditul. Confirmă contul de plată înainte să trimiți bani.

Pot avea o garanție mai mare de 100.000 de euro?

Da, pentru anumite sume ale persoanelor fizice, legate, de exemplu, de o locuință, pensionare, disponibilizare, invaliditate sau deces. Protecția suplimentară poate fi de încă 100.000 de euro, timp de 12 luni, dacă suma se încadrează în condițiile legii.

Ce fac dacă nu sunt de acord cu despăgubirea pentru depozit?

Poți sesiza în scris Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Fondul trebuie să răspundă în cinci zile lucrătoare; apoi poți sesiza instanța.

Se aplică aceleași reguli unui credit pe PFA sau firmă?

Regulile descrise pentru creditele consumatorilor nu se aplică automat în aceeași formă unui PFA sau unei firme. Verifică în contract condițiile creditului și comunicarea primită pentru preluare.

Surse verificate la 11 noiembrie 2026: Codul civil; Legea societăților nr. 31/1990; OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit; OUG nr. 50/2010 privind creditele de consum; OUG nr. 52/2016 privind creditele imobiliare; Legea nr. 311/2015 privind garantarea depozitelor; Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată; Codul fiscal; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.