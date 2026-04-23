Un vaccin personalizat pe bază de ARNm, administrat împreună cu terapiile standard, a prelungit viața majorității pacienților cu cancer pancreatic care au dezvoltat un răspuns imun, potrivit unui studiu clinic recent.

Cancerul pancreatic este considerat unul dintre cele mai dificile tipuri de cancer, cu o rată de supraviețuire foarte scăzută. Totuși, un grup restrâns de pacienți care au primit un tratament experimental sunt încă în viață la șase ani după operație, ceea ce aduce speranță într-un domeniu unde progresele au fost rare.

O boală greu de învins și cifre care nu lasă loc de optimism

Cancerul pancreatic este cunoscut pentru agresivitatea sa și pentru faptul că mulți pacienți sunt diagnosticați târziu. Deși nu este cel mai frecvent tip de cancer, este printre cele mai letale.

Datele arată că aproximativ 87% dintre pacienți nu supraviețuiesc mai mult de cinci ani după ce primesc diagnosticul. În ultimii ani, progresele în tratament au fost puține, ceea ce face ca orice soluție nouă să fie extrem de importantă.

În Statele Unite, cancerul pancreatic este deja a treia cauză de deces prin cancer și se estimează că va ajunge pe locul doi până în 2030. Acest lucru arată cât de urgentă este nevoia unor tratamente mai eficiente.

Un vaccin adaptat fiecărui pacient și un pas înainte în tratament

Vaccinul experimental prezentat în studiu propune o abordare personalizată. După ce tumora este îndepărtată chirurgical, cercetătorii preiau material genetic din țesutul canceros.

Acest material este folosit pentru a crea un vaccin special pentru fiecare pacient, în funcție de particularitățile tumorii. Scopul este „antrenarea” sistemului imunitar să recunoască anumite caracteristici ale cancerului și să mențină această memorie pe termen lung.

Vaccinurile pe bază de ARNm sunt cercetate de mai mulți ani în oncologie, însă cancerul pancreatic a fost dificil de abordat din cauza numărului mic de ținte imunologice.

Studiul a fost realizat la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din SUA, într-o fază incipientă, axată pe siguranța tratamentului.

Rezultate care schimbă perspectiva și un mister legat de răspunsul imun

La studiu au participat 16 pacienți cu cancer pancreatic care puteau fi operați, fără metastaze la distanță. Toți au fost operați, iar apoi au primit vaccinul personalizat pe bază de ARNm.

Vaccinul a fost administrat împreună cu imunoterapie și chimioterapie, ca parte a unui tratament combinat. Această combinație a fost esențială pentru abordare.

După tratament, echipa medicală a urmărit reacția sistemului imunitar. Opt pacienți au avut un răspuns imun clar, fiind observată activarea limfocitelor T, celule-cheie în lupta contra cancerului.

Speranță reală pentru cei care răspund la tratament

Dintre cei opt pacienți cu răspuns imun, șapte erau încă în viață la șase ani după operație. Datele prezentate la reuniunea anuală din 2026 a Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului arată că aproape 90% dintre pacienții cu răspuns imun au supraviețuit această perioadă.

Un exemplu este un pacient diagnosticat la 66 de ani, care a primit nouă doze de vaccin și este în viață la 72 de ani. Astfel de rezultate sunt rare pentru acest tip de cancer.

În schimb, doar doi dintre ceilalți opt pacienți, care nu au avut răspuns imun, au supraviețuit la șase ani după tratament. Diferența este semnificativă și sugerează că răspunsul imun indus de vaccin ar putea avea legătură cu supraviețuirea pe termen lung.

Provocări care rămân și pași de urmat pentru viitor

Rezultatele trebuie interpretate cu atenție. Studiul a fost de mici dimensiuni, cu doar 16 pacienți, iar aceste rezultate trebuie confirmate în cercetări mai mari.

Un alt aspect important este că toți pacienții incluși aveau cancer operabil și fără metastaze. În realitate, aproximativ 90% dintre pacienți sunt diagnosticați prea târziu pentru a beneficia de o operație curativă.

În stadiile avansate, rata de supraviețuire la cinci ani este de doar 3,2%. Nu se știe încă dacă vaccinul pe bază de ARNm ar putea ajuta și pacienții cu forme avansate ale bolii.

Specialiștii spun însă că rezultatele sunt promițătoare, pentru că arată că vaccinul poate declanșa un răspuns imun împotriva mutațiilor tumorale și că această reacție poate fi de durată.

Cercetătorii cred că această strategie ar putea funcționa pentru o parte dintre pacienții cu cancer pancreatic care pot fi operați. În prezent, este în desfășurare un studiu clinic internațional de fază 2 pentru a evalua mai detaliat eficiența tratamentului combinat cu vaccin, imunoterapie și chimioterapie.

Acest studiu va include mai mulți pacienți și va aduce date suplimentare despre cât de eficient este tratamentul pe termen lung. Viitorul tratamentului cancerului pancreatic ar putea deveni mai personalizat ca niciodată.