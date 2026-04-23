Guvernul a aprobat continuarea programului „Fertilizare in vitro” până în 2030, o decizie care aduce speranță pentru mii de familii. Sprijinul financiar pentru cuplurile infertile și femeile singure care își doresc un copil va fi acordat sub formă de vouchere în valoare totală de 15.000 de lei.

Cine poate beneficia de program

Programul se adresează atât cuplurilor infertile, indiferent dacă sunt căsătorite sau nu, cât și femeilor singure. Condiția esențială este existența unui document medical care să ateste incapacitatea de a concepe pe cale naturală.

O decizie mult așteptată.

Vouchere de 15.000 de lei pentru proceduri si medicamente

Hai să vedem cum sunt împărțiți banii. Sprijinul financiar este structurat în două componente clare. Se acordă un voucher de 10.000 de lei pentru acoperirea costurilor procedurilor medicale specifice fertilizării in vitro. Pe lângă acesta, beneficiarii primesc un alt voucher, în valoare de 5.000 de lei, destinat exclusiv achiziționării medicamentelor necesare tratamentului.

Și nu e totul. Guvernul asigură acest sprijin financiar de până la trei ori pentru fiecare beneficiar, în cazul în care primele două încercări nu au succes. V-ați gândit vreodată ce înseamnă o a treia șansă pentru un cuplu care se luptă de ani de zile?

O finantare stabila si un proces digitalizat

Una dintre cele mai mari noutăți este modul de finanțare. Spre deosebire de anii trecuți, când existau adesea probleme din cauza lipsei fondurilor, acum bugetul este asigurat direct de Guvern. Asta înseamnă că programul nu mai depinde de bugetele alocate individual fiecărui minister în parte, ceea ce ar trebui să elimine blocajele.

Iar înscrierea se face mult mai simplu. Cuplurile eligibile se pot înregistra pe o platformă digitală special creată (pusă la dispoziție de Ministerul Muncii). E drept că există o limită: bugetul anual este calculat pentru a acoperi un număr de maximum 10.000 de beneficiari.

O masura intr-o Romanie tot mai imbatranita

Dincolo de bucuria familiilor ajutate, decizia are în spate o realitate sumbră. România se confruntă cu cea mai scăzută rată a natalității din ultimii 100 de ani, cu mai puțin de 150.000 de nașteri înregistrate anual.

Dacă acest trend negativ se menține, proiecțiile demografice sunt de-a dreptul alarmante. Până la urmă, specialiștii estimează că populația țării noastre ar putea ajunge să numere mai puțin de 14 milioane de locuitori până în anul 2100.