RCA-ul plătit în rate nu are un cost suplimentar fix: pentru aceeași poliță, poți plăti la fel ca integral sau poți plăti mai mult. Ca să afli diferența, adună toate ratele și costurile care nu sunt deja incluse în ele, apoi scade prețul pentru plata integrală.

Cum calculezi cât plătești în plus

Compară prețuri pentru aceeași mașină, aceeași durată, aceeași clasă bonus-malus și aceleași servicii. Clasa bonus-malus ține de istoricul daunelor. Verifică și opțiunea de decontare directă, prin care, în condițiile poliței, te adresezi propriului asigurător după o daună.

La un RCA care ar costa 1.000 de lei integral, să presupunem că varianta în rate cere patru plăți de câte 260 de lei. Ratele însumează 1.040 de lei. Scazi 1.000 de lei și rămân 40 de lei în plus, adică 40 împărțit la 1.000 și înmulțit cu 100: 4%. Este un exemplu de calcul, nu prețul unei oferte RCA.

Adaugă la total o taxă plătită separat, dar nu pune încă o dată un comision deja inclus în rate. Oferta RCA trebuie să arate prețul total, comisionul, clasa bonus-malus și dacă poți plăti în rate. Comisionul pentru vânzarea poliței este inclus în prețul total arătat în ofertă; costurile unui credit folosit pentru plată se verifică separat.

Ce costuri pot apărea în spatele dobânzii de 0%

O dobândă de 0% nu înseamnă neapărat că plătești numai prețul poliței. Un credit poate avea comision de analiză, asigurare atașată ori alte costuri. Uită-te la suma totală de plată în lei, nu doar la rata lunară sau la dobânda din reclamă.

Credit cu dobândă de 0%: în exemplul publicat de tbi bank pentru 1.000 de lei, cele patru rate sunt de 260 de lei. Comisionul de analiză este de 40 de lei, inclus în totalul de 1.040 de lei, iar DAE, cifra care arată costul anual al creditului, este 20,80%. Exemplul este pentru un credit, nu pentru prețul unui RCA.

în exemplul publicat de tbi bank pentru 1.000 de lei, cele patru rate sunt de 260 de lei. Comisionul de analiză este de 40 de lei, inclus în totalul de 1.040 de lei, iar DAE, cifra care arată costul anual al creditului, este 20,80%. Exemplul este pentru un credit, nu pentru prețul unui RCA. Poliță anuală plătită în tranșe: Hellas Direct prezenta la 20 noiembrie 2026 o plată în 12 tranșe lunare, fără credit. Pentru acest produs, compania anunțase un cost fix de 15%. Este costul ofertei sale, nu un procent aplicat tuturor polițelor RCA.

Hellas Direct prezenta la 20 noiembrie 2026 o plată în 12 tranșe lunare, fără credit. Pentru acest produs, compania anunțase un cost fix de 15%. Este costul ofertei sale, nu un procent aplicat tuturor polițelor RCA. Credit pentru RCA dintr-o campanie încheiată: în campania tbi bank desfășurată între 10 septembrie și 11 octombrie 2026, exemplul pentru 2.300 de lei pe 12 luni avea dobândă fixă de 12%, comision de 95 de lei și asigurare de viață de 57,48 lei. Totalul de plată era 2.614,80 lei, cu 314,80 lei peste suma împrumutată. Campania nu trebuie confundată cu o ofertă disponibilă permanent.

Aceste exemple nu au aceeași poliță și aceeași sumă de pornire, deci nu arată care ofertă este mai ieftină pentru mașina ta. Ele arată unde poate apărea costul: în prețul plății în tranșe sau într-un contract de credit separat.

Ratele și durata RCA sunt lucruri diferite

Poți avea un RCA valabil un an, achitat în mai multe tranșe. Nu cumperi automat o poliță nouă la fiecare plată. Verifică separat datele de început și de sfârșit ale asigurării și zilele în care trebuie achitate ratele.

Legea nr. 132/2017 permite RCA pentru perioade între o lună și 12 luni, în pași de câte o lună, cu plata integrală sau în rate, dacă asigurătorul și clientul cad de acord. Un RCA pe șase luni nu costă obligatoriu jumătate din unul pe un an: prețul pentru perioada mai scurtă pornește de la prețul anual și poate fi ajustat printr-un factor calculat din date statistice. Cere prețul pentru durata pe care o vrei, în loc să împarți singur prețul anual.

Ce se întâmplă când întârzii o rată

O rată RCA neachitată la termen nu anulează automat asigurarea. Contractul continuă să acopere riscul cât timp asigurătorul nu l-a reziliat, însă rata rămâne datorată și poate fi recuperată silit. Nu există un termen de amânare valabil pentru toate contractele: verifică ce scrie despre întârziere și contactează asigurătorul când nu poți plăti la scadență.

Dacă ai luat un credit pentru poliță, verifică separat ce se întâmplă la întârzierea ratei creditului. Nu confunda restanța la finanțator cu perioada de valabilitate scrisă pe RCA. Dacă nu mai ai RCA valabil, nu poți circula pe drumurile publice: lipsa asigurării se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei și cu reținerea certificatului de înmatriculare; în anumite situații se retrag și plăcuțele.

Cum alegi și ce verifici înainte să plătești

Plata integrală este mai ieftină dacă suma finală a ratelor și a finanțării depășește prețul integral. Ratele pot păstra același preț total sau pot avea un cost suplimentar pe care îl accepți ca să nu plătești toată suma dintr-odată. În ambele cazuri, verifică dacă poți respecta datele de plată.

Cere prețul integral și varianta în rate pentru aceeași mașină, aceeași perioadă, aceeași clasă bonus-malus și aceleași servicii. Verifică datele vehiculului pe ofertă și apoi pe poliță. Notează numărul ratelor, suma și data fiecăreia. Dacă folosești un credit, citește și dobânda, DAE, comisioanele, costurile atașate și suma totală de plată din contractul de finanțare. Adună toate plățile, fără să numeri de două ori costurile deja incluse. Scade prețul integral din totalul obținut. Înainte să accepți, verifică perioada de valabilitate, prima totală, numărul ratelor, scadențele și condițiile aplicate dacă întârzii. După cumpărare, păstrează oferta, polița și dovezile plăților. Verifică polița în baza AIDA, administrată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule.

Unde reclami o sumă sau o poliță greșită

Trimite mai întâi reclamația în scris asigurătorului ori brokerului și păstrează corespondența. Dacă problema rămâne, poți trimite o petiție Autorității de Supraveghere Financiară, online, prin e-mail sau prin poștă. Atașează oferta, polița și dovezile plăților.

Ca persoană fizică, poți apela și la SAL-FIN, procedura gratuită de rezolvare a litigiilor, după ce dovedești că ai încercat să rezolvi problema direct cu firma. Regulamentul SAL-FIN, modificat în aprilie 2026, prevede un termen de un an pentru sesizare.

Întrebări frecvente

În cât timp primesc oferta RCA?

Dacă soliciți oferta ca persoană fizică, aceasta trebuie transmisă în cel mult trei zile lucrătoare de la cerere.

Tariful de referință este prețul pe care trebuie să îl plătesc?

Nu. Tariful de referință publicat de ASF este un reper orientativ, nu prețul obligatoriu al poliței tale.

Pot face RCA pentru mai puțin de o lună?

Numai în situațiile speciale prevăzute pentru import, export sau autorizație provizorie. Pentru celelalte cazuri, durata începe de la o lună.

Ce fac dacă polița nu apare în AIDA?

Cere lămuriri asigurătorului care a emis-o și păstrează documentul primit și dovada plății. Verifică și dacă datele mașinii sunt corecte.

Primesc bani înapoi dacă vând sau radiez mașina?

Poți cere asigurătorului partea din preț aferentă perioadei rămase, cu documentele care dovedesc vânzarea sau radierea. Restituirea se face dacă pentru poliță nu au fost plătite și nu sunt datorate despăgubiri.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Legea nr. 132/2017; Norma ASF nr. 20/2017; OUG nr. 195/2002; Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind SAL-FIN; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Biroul Asigurătorilor de Autovehicule; exemplele de cost publicate de tbi bank și Hellas Direct.