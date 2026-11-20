Bursa de Valori București a deschis vineri, 20 noiembrie 2026, Piața de Creștere, cu acțiuni ale 23 de companii și 14 emisiuni de obligațiuni. Investitorii le pot cumpăra sau vinde printr-un broker, dar trecerea lor pe noua piață nu le garantează un câștig.

Aceste titluri erau deja tranzacționate pe AeRO: deschiderea Pieței de Creștere nu înseamnă că toate cele 23 de firme au intrat acum pentru prima dată la bursă. Pentru investitor, întrebarea este ce titluri poate tranzacționa, la ce cost și cu ce risc.

Ce acțiuni și obligațiuni sunt pe noua piață

Lista BVB cuprinde Fort (4RT), Agroland Agribusiness (AAB), Agroland Business System (AG), Visual Fan (ALW), Ascendia (ASC), Arctic Stream (AST), 2B Intelligent Soft (BENTO) și Connections Consult (CC).

Mai sunt Softbinator Technologies (CODE), iHunt Technology Import-Export (HUNT), Iproeb (IPRU), JT Grup Oil (JTG), 2Performant Network (2P), Mambricolaj (MAM), Agroserv Măriuța (MILK) și Norofert (NRF).

Lista este completată de Life Is Hard (LIH), Foraj Sonde Videle (FOJE), Graffiti Plus (GRF), IT Genetics (ITG), Star Invest Imobiliare (REIT), Chromosome Dynamics (CHRD) și Millenium Insurance Broker (MIB). Codurile din paranteze sunt simbolurile sub care investitorii găsesc acțiunile la broker.

Cele 14 emisiuni de obligațiuni au simbolurile ABG29E, AGR28, ASC27, DPAN30E, LIH28, MILK28E, MKR27E, NRF29, OMRO26, OMRO29E, OMRO32, SBET29, TEI29 și TEI29E. Obligațiunile sunt împrumuturi date emitentului în condițiile stabilite pentru fiecare emisiune; cinci dintre cele 14 aparțin unor firme ale căror acțiuni se află și ele pe Piața de Creștere.

Ce s-a întâmplat cu ordinele deja puse

BVB a anulat ordinele rămase active după ședința din 17 noiembrie pentru titlurile mutate. Tranzacțiile au fost oprite în 18 și 19 noiembrie și s-au reluat pe 20 noiembrie. Mutarea nu a schimbat prețul de referință stabilit la închiderea ședinței din 17 noiembrie.

Acțiunile se tranzacționează pe piețele cu codurile XRSC și XDSC. Pentru obligațiunile în lei, codurile sunt XRBC și XDBC, iar pentru cele în euro, EXRBC și EXDBC.

Ce reguli trebuie să respecte firmele

Piața de Creștere este separată de Piața de Bază și de segmentul internațional din sistemul de tranzacționare al BVB. La lansare, Piața de Bază avea 217 instrumente de tip acțiuni, 12 emisiuni de obligațiuni și un fond, iar segmentul internațional avea 16 instrumente.

Pentru admiterea acțiunilor pe Piața de Creștere, BVB cere ca cel puțin 10% dintre acțiuni să fie disponibile investitorilor, cu minimum 30 de acționari pentru această parte. Valoarea estimată a acțiunilor disponibile trebuie să fie de cel puțin 250.000 de euro, iar firma trebuie să aibă un consultant autorizat timp de minimum trei ani.

Pragurile de intrare sunt mai mici decât pe Piața Principală a BVB, unde partea de acțiuni disponibilă investitorilor trebuie să fie de cel puțin 25%, iar valoarea estimată de minimum un milion de euro. Pentru Piața Principală sunt cerute și situații financiare auditate pentru cel puțin trei ani.

După intrarea pe Piața de Creștere, firmele trebuie să publice rapoarte anuale, la șase luni și la trei luni, precum și anunțuri când apar evenimente importante pentru investitori.

Cât costă tranzacția și ce risc rămâne

Accesul se face printr-un cont la un broker. TradeVille arată că titlurile sunt disponibile în contul clientului, pe site și în aplicație, și indică pentru acțiunile tranzacționate la BVB un comision care pornește de la 0,27% din valoarea tranzacției, plus 0,30 euro pe ordin. Pentru obligațiunile în lei și în euro, comisionul indicat de broker este de 0,2%; aceste tarife nu sunt valabile automat la alți brokeri.

BVB avertizează că prețul unei acțiuni poate urca sau coborî după cumpărare. Dacă sunt puțini cumpărători, investitorul poate să nu găsească repede pe cineva dispus să-i preia acțiunile la prețul dorit. Cine avea un ordin anulat la mutarea titlurilor și dorește în continuare tranzacția trebuie să introducă un ordin nou la broker.