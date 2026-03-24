Premierul ungar Viktor Orban a lansat un mesaj tranșant la Budapesta, în cadrul primei adunări a grupului politic „Patrioți pentru Europa”. El a declarat fără ocolișuri că intenționează să „ocupe și să remodeleze centrul Bruxelles-ului”.

O alianță a națiunilor suverane

Viziunea lui Orban pentru viitorul Uniunii Europene este una radical diferită de cea actuală. „Vrem o uniune care să fie o alianţă de naţiuni suverane. Nu vrem o federaţie, nu vrem o ‘Uniune tot mai strânsă’. Vrem naţiuni europene suverane, mândre”, a insistat el. Potrivit premierului ungar, este „o concepţie greşită” că politicile guvernului său sunt izolate sau că luptă singur împotriva elitei de la Bruxelles.

Mai mult, acesta a subliniat că există un plan bine pus la punct. „Avem obiective clare, planuri clare şi o foaie de parcurs clară pentru a le atinge. De aceea, oaspeţii noştri sunt astăzi aici, alături de noi.” Iar predicția sa a fost una îndrăzneață: „Cei pe care îi vedeţi astăzi aici vor fi liderii Uniunii Europene peste trei ani”. pentru a-i învinge pe globaliștii progresiști, naționaliștii trebuie să se organizeze la nivel internațional.

Susținere totală în fața alegerilor

Întâlnirea de la Budapesta nu a fost deloc întâmplătoare. Lideri europeni de extremă dreaptă și ultranaționaliști din grupul „Patrioți pentru Europa” s-au adunat pentru a-l susține pe Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie. E drept că sondajele indică o posibilă înfrângere pentru acesta, după 16 ani de guvernare cu majoritate absolută.

Nume grele ale scenei politice suveraniste au fost prezente. Marine Le Pen, lidera Adunării Naționale din Franța, l-a numit pe Orban un deschizător de drumuri. „Orban este un politician vizionar şi pionier”, a declarat Le Pen, amintind că după alegerile din Ungaria urmează scrutine în Franța, Spania și Germania care, în opinia sa, vor „remodela harta politică a Europei”.

Și Santiago Abascal, președintele partidului spaniol Vox, a oferit sprijin necondiționat. „Astăzi, Viktor Orban este adevăratul protector al Europei şi de aceea acestea nu sunt doar alegerile dumneavoastră, ci şi ale noastre”, a afirmat Abascal, asigurând că îl susține pe premierul ungar „până la capăt”. În aceeași notă, Matteo Salvini, liderul Ligii din Italia, l-a numit pe Orban „un adevărat erou”.

Orban, un leu pe un continent de oi

Descrierea îi aparține lui Geert Wilders.

Liderul Partidului pentru Libertate din Olanda a apreciat că Europa „are nevoie şi de un lider precum Viktor Orban”, pe care l-a descris ca fiind „un leu” pe un continent condus de oi. V-ați gândit vreodată la această perspectivă? Potrivit lui Wilders, lucrurile sunt clare: „El ştie că prima datorie a unui lider este faţă de propriul popor, nu faţă de elitele îndepărtate, şi cu siguranţă nu faţă de birocraţii nealeşi de la Bruxelles”.

Ungaria, apărătorul Europei

Suportul a venit și din Austria, printr-un mesaj video transmis de Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății. Acesta a numit Ungaria cel mai important aliat al Austriei în apărarea frontierelor sigure și a cetățenilor (o referire clară la politicile anti-imigrație). Mesajul său a fost direct: „Când Ungaria îşi apără graniţele, apără graniţele Europei. Când rezistă centralizării de la Bruxelles, luptă pentru libertatea fiecărui european”.

Toată această demonstrație de forță a liderilor suveraniști vine într-un moment critic pentru Orban, care se confruntă pe 12 aprilie cu cele mai dificile alegeri din ultimii 16 ani.