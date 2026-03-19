Viktor Orban blochează 90 de miliarde de euro pentru Ucraina la Bruxelles

Liderii Uniunii Europene, reuniți joi la Consiliul European de la Bruxelles, nu au reușit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să-și ridice veto-ul. În joc se află un împrumut important de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, iar blocajul Budapestei tensionează la maximum relațiile din interiorul blocului comunitar.

Disputa pe petrolul rusesc

Împrumutul fusese convenit încă din luna decembrie. Numai ca Budapesta a amânat până acum implementarea deciziei, invocând o dispută legată de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Viktor Orban, cunoscut pentru relațiile sale mai apropiate cu Moscova, a reiterat joi că nu va susține acordul până când fluxul de petrol nu va fi reluat.

Tranzitul a fost întrerupt la finalul lunii ianuarie, după un atac asupra acestei infrastructuri care traversează Ucraina și alimentează Ungaria și Slovacia. Lucrurile stau însă puțin diferit, în funcție de cine le povestește. În timp ce autoritățile ucrainene susțin că reparațiile vor dura, Budapesta acuză Kievul că folosește această situație pentru a influența campania electorală din Ungaria, înaintea alegerilor legislative programate pe 12 aprilie.

Tensiuni la Bruxelles și un Plan B

Situația a generat tensiuni evidente între statele membre. V-ați gândit ce înseamnă asta concret? Păi, lipsa finanțării ar putea lăsa Kievul fără resurse în doar câteva săptămâni.

Dincolo de cifre, liderii europeni insistă asupra respectării acordului stabilit în decembrie nu doar pentru sprijinirea Ucrainei, ci și pentru menținerea credibilității deciziilor luate la nivelul Consiliului European.

O situație de criză, pe bune.

Dar, potrivit unor surse comunitare, dacă blocajul persistă, ar putea fi luate în calcul „soluții alternative” sau un posibil „plan B” pentru deblocarea finanțării.

Viziunea lui Orban despre Rusia

Iar poziția premierului ungar pare să fie una de principiu, nu doar una legată de conducta de petrol. Într-un registru și mai controversat (și care a stârnit deja reacții la nivel european), Viktor Orban a declarat recent că Rusia nu ar trebui exclusă din arhitectura de securitate și energetică a Europei, în ciuda agresiunii împotriva Ucrainei.

„Nu ar trebui să împingem Rusia în afara sistemului european de securitate, nici din cel energetic și nici din cel comercial”, a afirmat liderul ungar.

Declarația sa sugerează, practic, necesitatea unei resetări complete a relațiilor cu Moscova după încheierea războiului.