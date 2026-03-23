Premierul ungar Viktor Orban a reacționat dur luni, după ce publicația Washington Post a scris că ministrul său de externe, Peter Szijjarto, i-ar transmite direct omologului rus Serghei Lavrov informații de la reuniunile secrete ale Uniunii Europene. Orban a catalogat situația drept un atac la adresa Ungariei și a cerut o investigație.

Orban cere o anchetă imediată

Într-o postare pe Facebook, liderul de la Budapesta a condamnat ferm presupusa interceptare a convorbirilor ministrului său. „Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei”, a scris Orban. El a adăugat că a luat deja măsuri concrete. „L-am instruit pe ministrul Justiției să examineze fără întârziere informațiile legate de interogatoriul lui Peter Szijjarto”.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Articolul din Washington Post, publicat sâmbătă, nu menționa nicio interceptare a convorbirilor, ci se baza pe declarații ale unor foști și actuali oficiali europeni din domeniul securității (care au rămas anonimi). Aceștia susțin că șeful diplomației ungare îl sună frecvent pe Lavrov în pauzele reuniunilor Consiliului UE pentru a-i relata discuțiile.

Szijjarto respinge acuzațiile

Direct vizat, Peter Szijjarto a respins vehement informațiile, pe care le-a numit „teorii absurde ale conspiraţiei”. Ministrul de externe s-a declarat șocat că „unul sau mai multe servicii de informaţii străine au recurs la o supraveghere cu cooperarea activă a unui jurnalist ungar”.

Dar ce spun ceilalți lideri din regiune?

Reacții dure la Varșovia și Budapesta

Iar premierul polonez Donald Tusk nu pare deloc surprins de dezvăluiri. „N-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme”, a comentat Tusk pe platforma X. Acesta a adăugat că tocmai din acest motiv ia cuvântul doar când este strict necesar în cadrul ședințelor și spune doar strictul necesar.

Pe plan intern, acuzațiile sunt privite cu maximă gravitate. Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a apreciat că faptele, dacă se confirmă, ar putea constitui înaltă trădare, o infracțiune pedepsită chiar și cu închisoare pe viață. „Conform informaţiilor actuale, Peter Szijjarto colaborează cu ruşii şi trădează interesele ungare şi europene”, a scris Magyar pe Facebook.

O acuzație de înaltă trădare.