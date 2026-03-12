Viktor Orban îl atacă pe Nicu Ștefănuță și ironizează economia României

Premierul ungar Viktor Orban l-a atacat dur pe rețelele sociale pe Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Reacția a venit după ce europarlamentarul român i-a îndemnat pe maghiari să voteze împotriva partidului de guvernământ din Ungaria.

Conflictul a escaladat rapid, Orban ironizând inclusiv situația economică a României într-o postare critică. Potrivit Digi24, disputa a pornit de la un discurs susținut de Ștefănuță în plenul Parlamentului European, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc în Ungaria în luna aprilie.

Declarația care a stârnit reacția Budapestei

În intervenția sa, Nicu Ștefănuță s-a adresat direct maghiarilor din Transilvania, încurajându-i să participe la vot și sugerând că guvernarea Orban nu va fi veșnică. El a subliniat că adevărații inamici ai cetățenilor sunt problemele economice și corupția, nu Ucraina. „Orban Viktor, nimic nu durează pentru totdeauna. Vreau să încurajez toți maghiarii din Transilvania să se înscrie, să participe la vot. Inamicul imaginar al lui Viktor Orban este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții, corupția!Un vot responsabil contribuie la drumul european al țării lor”, a declarat Ștefănuță în Parlamentul European.

Replica acidă a premierului ungar

Răspunsul premierului ungar nu a întârziat, fiind publicat pe rețeaua X. Viktor Orban l-a acuzat pe Ștefănuță de aroganță și a enumerat o serie de măsuri economice luate de guvernul său, pe care le-a contrastat cu situația generală din Europa. „În Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le țineți lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră. Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să vă uitați în jurul Europei. Pe tot continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici. Între timp, în Ungaria, am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care doresc să lucreze, am introdus scutirea pe viață de impozitul pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am majorat salariul minim cu încă 11 %, am introdus un credit ipotecar fix de 3 % pentru tineri și am extins sprijinul acordat familiilor”, a scris Viktor Orban.

Ucraina și economia României, în vizorul lui Orban

Premierul de la Budapesta a legat succesul economic al țării sale de refuzul de a trimite fonduri către Ucraina, o politică divergentă față de majoritatea statelor europene. În finalul mesajului său, Orban a lansat și o ironie la adresa stării economiei românești. „Toate acestea sunt posibile deoarece ne păstrăm banii în Ungaria, în loc să-i aruncăm în Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica de la Bruxelles și prioritățile Ungariei: noi punem poporul pe primul loc! Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut să fac comentarii cu privire la starea economiei românești”, a adăugat el.

Context electoral tensionat în Ungaria

Acest schimb de replici are loc într-un moment politic sensibil pentru Ungaria. În luna aprilie sunt programate alegeri parlamentare, iar ultimele sondaje de opinie indică o competiție strânsă. Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, este urmat îndeaproape de formațiunea de opoziție Tisza, condusă de Péter Magyar.