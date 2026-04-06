Premierul maghiar Viktor Orban a fost comparat cu Nicolae Ceaușescu în timpul unui podcast difuzat în Duminica Paștelui catolic. Aflat în plină campanie electorală, liderul de la Budapesta a reacționat vizibil deranjat, replicând tranșant celor care au făcut asocierea.

Reacție acidă

Premierul ungar nu s-a sfiit să răspundă. Vizibil deranjat de alăturarea cu fostul președinte român, Orban a declarat: „Sunt un orator mai bun decât el”. Iar pe cei care fac astfel de comparații i-a numit demni de milă, adresându-le un mesaj direct. „Oameni buni, unde ați ajuns, problema nu este la mine, ci la voi”, a mai spus liderul Fidesz.

Miza alegerilor din 12 aprilie

Până la urmă, de ce este atât de tensionată atmosfera? Totul se întâmplă în contextul alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie 2026. Scrutinul este considerat cel mai dificil test electoral pentru liderul Fidesz din ultimii 16 ani. Mai multe sondaje publicate recent arată un avans al partidului de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, în fața formațiunii lui Orban.

Lupta se anunță strânsă.

Sprijin de la Washington

Dar Orban nu este singur în această bătălie electorală. Un sprijin important vine chiar de la Washington. Vicepreședintele american JD Vance va merge pe 7 și 8 aprilie în Ungaria, unde se va întâlni cu Viktor Orban, chiar înainte de alegerile legislative. Anunțul a fost făcut joia trecută de biroul său.

Vance, în vârstă de 41 de ani, va fi însoțit în această călătorie de soția sa, Usha Vance. Potrivit unui comunicat, el are programat și un discurs despre „bogatul parteneriat dintre Ungaria şi Statele Unite”. Conservatorul american (cunoscut ca unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernelor europene centriste) este și unul dintre cei mai fervenți susținători ai formațiunilor de dreapta radicală de pe continent.