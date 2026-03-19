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Viktor Orban se izoleaza la Bruxelles in timp ce Zelenski cere 90 de miliarde de euro

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Viktor Orban se izoleaza la Bruxelles in timp ce Zelenski cere 90 de miliarde de euro

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut o reacție neobișnuită în timpul discursului susținut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Consiliul European. Liderul de la Budapesta s-a distanțat fizic de ceilalți oficiali, un gest care trădează tensiunile tot mai mari pe tema sprijinului pentru Kiev.

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Un gest simbolic la Bruxelles

În timp ce majoritatea șefilor de stat și de guvern urmăreau discursul video al lui Zelenski din sala principală, Orban a ales o altă abordare. A părăsit masa comună și s-a retras în galerie. De acolo a ascultat intervenția, în picioare și sprijinit de o masă, departe de colegii săi europeni. Până la urmă, ce a vrut să transmită prin asta?

Miza de 90 de miliarde de euro

Discursul lui Zelenski a avut o miză uriașă: aprobarea unor fonduri europene de aproximativ 90 de miliarde de euro. Banii sunt necesari urgent pentru a proteja infrastructura energetică a Ucrainei și pentru a reface obiectivele distruse de atacurile rusești.

Dar nu e totul.

Liderul de la Kiev a subliniat și că țara sa trebuie să își onoreze obligațiile financiare față de producătorii europeni de armament (inclusiv pentru sisteme de apărare aeriană, aeronave și alte echipamente militare).

Izolarea Budapestei în UE

Relațiile dintre Budapesta și Kiev nu sunt tensionate de ieri, de azi. Iar gestul premierului maghiar de la Consiliul European este văzut de analiști ca o manifestare publică a acestor divergențe tot mai evidente. Este, o demonstrație a poziției rezervate pe care Ungaria o are față de sprijinul financiar masiv acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană.

O izolare tot mai accentuată.

Acest episod nu face decât să sublinieze fractura vizibilă dintre Budapesta și restul blocului comunitar pe tema sprijinului pentru Kiev, o ruptură evidentă acum chiar și la nivel de protocol.

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