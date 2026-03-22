Revoluția mașinilor electrice pare să fi intrat într-un con de umbră. Cel puțin 12 producători auto globali și-au redus sau chiar abandonat planurile de electrificare, o mișcare ce a costat industria cel puțin 75 de miliarde de dolari doar în ultimul an. Schimbarea de curs vine pe fondul unei cereri persistente pentru motoarele cu combustie și al retragerii sprijinului politic în piețe cheie precum SUA și Europa.

Frână bruscă pentru electrificare

Lista companiilor care își revizuiesc strategiile este lungă și include nume grele. Honda, Mercedes-Benz, Ford, Rolls-Royce, Lamborghini și Ferrari se numără printre giganții care au decis să schimbe macazul. semnele de epuizare ale revoluției electrice sunt clare, iar producătorii aleg să mențină sau chiar să extindă producția de mașini pe benzină sau, mai nou, hibride.

Luxul nu renunță la V12

În segmentul de lux, lucrurile stau poate cel mai tranșant. Rolls-Royce, brand deținut de BMW, a anunțat că va continua să producă vehicule cu motor V12 pe benzină și după 2030. „De la lansarea modelului Spectre, lumea s-a schimbat”, a declarat sec directorul executiv Chris Brownridge.

Iar Lamborghini a renunțat la planul de a lansa prima sa mașină complet electrică, Lanzador, până în 2030. Acum, modelul va fi un hibrid plug-in. Până la urmă, cine cumpără un Lamborghini pentru silențiozitatea lui? Directorul executiv Stephan Winkelmann a explicat că „vibrația mașinii și sunetul motorului” sunt esențiale pentru identitatea brandului.

Efect de domino în industrie

Nici Ferrari nu se grăbește, reducându-și la jumătate ținta de producție electrică pentru 2030, deși continuă să lucreze la primul său model full electric. Alți jucători importanți precum Bentley, Audi și Porsche și-au diminuat și ei obiectivele de electrificare, extinzând în schimb oferta de hibrizi plug-in.

O schimbare majoră de strategie.

Dar mișcarea nu se oprește la brandurile de nișă. Giganți de volum ca Mercedes-Benz, Ford, Stellantis și Volvo Cars și-au redus si obiectivele privind vehiculele complet electrice. E drept că mulți nu renunță complet, ci optează pentru o tranziție graduală prin hibridizare, o soluție de compromis.

Nota de plată a unui pariu pierdut

Modificările aduse strategiilor privind vehiculele electrice au o notă de plată usturătoare. Calculele arată că lansările anulate și planurile de investiții abandonate au costat industria auto globală cel puțin 75 de miliarde de dolari în ultimul an. Suma reflectă amploarea pariului pierdut pe o electrificare prea rapidă.

Un exemplu concret este Honda, care a renunțat săptămâna trecută la planul de a înceta producția de motoare cu combustie până în 2040. Ca urmare a acestei revizuiri (și a costurilor asociate), compania a prognozat pierderi de 16 miliarde de dolari în următorii doi ani.