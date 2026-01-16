Grupul Volkswagen va extinde la nivel european un program pentru creșterea siguranței rutiere, care utilizează date colectate de la mașinile clienților. Inițiativa va ajunge și în România din ianuarie 2026, după rezultatele pozitive înregistrate în Germania, potrivit Promotor. Proiectul se va desfășura în aproximativ 40 de țări de pe continent și se bazează pe acordul explicit al utilizatorilor.

Obiectivul programului: optimizarea sistemelor de asistență

Scopul principal al proiectului este de a optimiza sistemele de asistență pentru șofer și funcțiile de conducere automatizată. Inginerii vor folosi date din situații reale de trafic, considerate mai relevante decât simulările de laborator sau testele cu prototipuri. Se urmărește dezvoltarea unor funcții de asistență pe care șoferii să le perceapă ca fiind utile în condusul zilnic, pentru a-i încuraja să le mențină active. Aceste sisteme contribuie la siguranța pasagerilor, dar și la protecția celorlalți participanți la trafic.

Clienții vor primi beneficiile sub forma unor actualizări software, fără a fi necesare modificări hardware. Grupul Volkswagen folosește deja date anonimizate de la flota sa pentru a crea hărți de înaltă rezoluție. Hărțile ajută sistemele să mențină banda de rulare pe drumuri fără marcaje clare și să emită alerte de pericol mai precise, adaptate condițiilor meteo locale.

Cum și când sunt colectate datele

Datele nu sunt transmise în mod continuu de la autovehicul. Colectarea se declanșează doar în situații de trafic pe care sistemele le consideră critice. Printre acestea se numără frânările de urgență, manevrele evazive sau o oprire completă realizată manual de șofer. În astfel de momente, către serverele companiei pot fi trimise diverse date relevante pentru analiză, precum imagini din proximitatea vehiculului, informații de la senzorii de mediu, viteza, direcția sau unghiul volanului. Toate informațiile sunt procesate pentru a garanta anonimatul.

Accent pe protecția pietonilor și bicicliștilor

Programul acordă o atenție deosebită scenariilor care implică participanți la trafic vulnerabili, cum sunt pietonii și bicicliștii. Zonele vizate cu prioritate sunt cele din apropierea școlilor sau parcările aglomerate. Datele colectate în aceste situații pot ajuta sistemele să anticipeze mai bine mișcările și să reacționeze mai rapid la riscuri. Compania a oferit un exemplu: dacă sistemul detectează persoane care par că intenționează să pășească pe carosabil, mașina poate aplica preventiv o ușoară frânare. Acțiunea reduce timpul total de reacție dacă o oprire de urgență devine necesară.

Participare voluntară și protecția datelor

Participarea la acest program este voluntară și condiționată de consimțământul clientului pentru colectarea datelor, în conformitate cu legislația GDPR. Acordul poate fi oferit prin diferite canale, cum ar fi profilul de utilizator din sistemul de infotainment, în funcție de marcă. Orice client își poate retrage consimțământul în orice moment, fără justificare. Programul va începe cu modelele mărcii Volkswagen, iar ulterior va fi extins la CUPRA, ŠKODA, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Audi și Porsche.