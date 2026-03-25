Volkswagen poartă discuții avansate cu firma israeliană Rafael Advanced Defence Systems. Miza? Un acord prin care una dintre fabricile grupului german ar urma să treacă de la producția de automobile la cea de sisteme de apărare antirachetă. mașinile fac loc armamentului, într-o mișcare strategică neașteptată.

O fabrică în dificultate, o nouă șansă

Cele două companii vor să transforme fabrica din Osnabrück, aflată în dificultate, pentru a produce componente pentru faimosul sistem de apărare aeriană Iron Dome. E drept că planul este ambițios. Iar miza este uriașă: salvarea tuturor celor 2.300 de locuri de muncă de la unitatea din landul german Saxonia Inferioară, care era amenințată cu închiderea.

„Scopul este să salvăm pe toată lumea, poate chiar să creştem”, a declarat o persoană familiarizată cu planurile.

Potențialul pare imens, însă decizia finală nu stă doar la nivel de management. „Potenţialul este foarte mare. Dar este şi o decizie individuală a angajaţilor dacă vor să facă parte din această idee.”

Sprijin guvernamental și o istorie complicată

Propunerea nu este doar o idee aruncată pe piață. Guvernul german sprijină activ acest demers, potrivit unei alte surse din interior. Numai ca parteneriatul cu Rafael ar marca o revenire importantă a Volkswagen în industria armamentului. Compania a produs în trecut vehicule militare și celebra bombă zburătoare V1 pentru Wehrmacht-ul lui Hitler în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (o istorie pe care mulți ar prefera să o uite). Si în prezent, Volkswagen produce deja camioane militare, dar printr-un joint venture între subsidiara sa MAN și compania germană de armament Rheinmetall.

Ce se va produce, mai exact?

Dar ce anume ar urma să iasă pe porțile fabricii din Osnabrück? V-ați gândit că vor produce rachete?

Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Conform planurilor, fabrica ar asambla diverse componente esențiale ale sistemului Iron Dome. Aici vorbim despre camioanele grele care transportă rachetele, lansatoarele propriu-zise și generatoarele electrice. Totuși, un detaliu important: fabrica nu ar produce efectiv proiectilele.

De la mașini la arme, o tranziție forțată

Această colaborare neașteptată ar reprezenta cel mai vizibil exemplu de până acum al industriei auto germane care caută soluții de supraviețuire. Profiturile au scăzut pe fondul competiției tot mai puternice din China. Iar tranziția anevoioasă către vehicule electrice a lăsat urme adânci. În schimb, sectorul de apărare este în plină expansiune, iar parteneriatele de acest gen devin din ce în ce mai atractive pentru giganții industriali aflați în căutare de noi surse de venit.

Sistemele ar urma să fie vândute guvernelor europene.