WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani cu control parental total

WhatsApp a introdus o schimbare majoră pentru utilizatorii săi, lansând conturi speciale pentru copiii cu vârsta sub 13 ani. Acestea sunt administrate direct de părinți sau tutori, oferind un control sporit și un mediu de comunicare considerat mai sigur pentru pre-adolescenți.

Anunțul a fost făcut miercuri, 11 martie, și vine ca răspuns la cererile părinților, dar și pe fondul unor legislații mai stricte în țări europene. Potrivit publicației Adevărul, noile reguli din Danemarca, Germania, Spania și Marea Britanie limitează accesul minorilor la rețelele sociale, iar măsura WhatsApp se aliniază acestor tendințe. Conturile pentru copii vor avea acces doar la mesagerie și apeluri, fără a fi vizate de reclame.

Cum configurează părinții un cont pentru copil

Pentru a activa un cont administrat, părintele trebuie să aibă la îndemână atât propriul telefon, cât și pe cel al copilului. Procesul de configurare implică autentificarea printr-un cod QR. În timpul acestui pas, părinții pot activa o serie de alerte pentru a monitoriza activitatea online a minorului. Implicit, vor primi notificări ori de câte ori copilul adaugă, blochează sau raportează un contact.

Controlul parental poate fi extins și mai mult. Părinții pot alege să primească alerte suplimentare pentru acțiuni precum schimbarea numelui sau a fotografiei de profil, primirea unei cereri noi de chat sau alăturarea la un grup. Lista de notificări opționale include și crearea sau părăsirea unui grup, activarea mesajelor care dispar într-o conversație de grup și ștergerea unui chat sau a unui contact. Toate aceste setări sunt protejate de un PIN format din șase cifre, pe care părintele îl poate seta și modifica de pe propriul dispozitiv.

Ce restricții au conturile pentru minori

Conturile create pentru copiii sub 13 ani vin cu limitări clare pentru a le proteja datele și a reduce expunerea. Acestea nu au acces la funcții precum Meta AI, Channels sau Status. O altă măsură de protecție este imposibilitatea de a activa mesajele care dispar în conversațiile private, unu-la-unu. Compania asigură că toate conversațiile și apelurile rămân criptate end-to-end, la fel ca în cazul conturilor standard.

Pentru a preveni interacțiunile nedorite, copiii vor vedea un card informativ când primesc mesaje de la persoane necunoscute, care le va arăta dacă au grupuri comune cu expeditorul și țara de proveniență a acestuia. Aplicația va blura automat imaginile primite de la contacte necunoscute, iar copiii pot bloca apelurile de la astfel de numere. Toate cererile de chat de la necunoscuți sunt direcționate într-un folder separat, care poate fi accesat doar cu PIN-ul setat de părinte.

Motivația companiei și ce urmează

Decizia vine în contextul în care, deși aplicația este oficial recomandată pentru persoane de peste 13 ani, mulți pre-adolescenți o folosesc deja pentru a comunica cu familia. „Am primit feedback de la părinți care și-au cumpărat telefoane pentru pre-adolescenți și care își doresc să comunice cu ei pe WhatsApp. Conturile administrate oferă control suplimentar asupra setărilor și comunicațiilor pentru această categorie”, se arată pe pagina de întrebări și răspunsuri a companiei.

Pe măsură ce copiii cresc, vor primi notificări despre posibilitatea de a-și converti contul într-unul standard. Părinții vor avea opțiunea de a amâna această tranziție cu până la 12 luni. Implementarea noilor conturi va începe treptat în anumite regiuni, urmând să se extindă la nivel global în lunile următoare.

Sursa: Adevarul