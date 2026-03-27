Ucraina și Arabia Saudită au parafat un acord de cooperare în domeniul apărării, o mișcare strategică ce deschide calea către viitoare contracte și investiții. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski, în urma unei întâlniri cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Djeddah.

Expertiză contra tehnologie

Liderul de la Kiev a fost foarte direct în privința ofertei ucrainene. „Suntem pregătiţi să ne împărtăşim expertiza şi sistemele cu Arabia Saudită şi să colaborăm pentru a consolida apărarea vieţilor”, a subliniat Zelenski într-o postare pe aplicația Telegram. Acordul-cadru, semnat înaintea întâlnirii oficiale, pune bazele unor viitoare contracte, cooperări tehnologice și investiții substanțiale între cele două state.

Ucraina oferă know-how militar.

Ținta principală dronele Shahed

Dincolo de declarațiile oficiale, un înalt responsabil a indicat pentru AFP că scopul acordului este unul foarte specific. Ucraina va ajuta Arabia Saudită să dezvolte toate componentele necesare de apărare aeriană care îi lipsesc în prezent. V-ați gândit care ar putea fi amenințarea principală? Ei bine, lucrurile sunt clare.

Iar obiectivul este de „a contracara (dronele de concepţie iraniană) Shahed şi alte drone”.

Un parteneriat reciproc avantajos

Colaborarea nu este, însă, unilaterală. „Arabia Saudită are, si, capabilităţi care sunt de interes pentru Ucraina, iar această cooperare poate fi reciproc avantajoasă”, a adăugat Zelenski, fără a intra în detalii suplimentare. Numai că sursele din presă completează tabloul. Ucraina dorește bani și tehnologie (elemente vitale în contextul actual) în schimbul furnizării de asistență militară țărilor din regiune. Până la urmă, e un troc modern, adaptat nevoilor de securitate.

Contextul vizitei neanunțate

Vizita neanunțată a lui Zelenski în Golf are un scop precis: consolidarea sprijinului pentru Ucraina în războiul cu Rusia, care a intrat deja în al cincilea an. Această mișcare diplomatică vine într-un moment în care asistența din partea Washingtonului este pusă sub semnul întrebării, pe fondul incertitudinilor generate de războiul din Iran.