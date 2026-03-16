Zelenski avertizează că riscul ca SUA să uite de Ucraina este foarte mare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a tras un semnal de alarmă cu privire la sprijinul american, serios amenințat de conflictul din Orientul Mijlociu. Într-un interviu acordat jurnalistului Fareed Zakaria de la CNN, liderul de la Kiev și-a exprimat temerea că Washingtonul își va muta atenția și resursele militare, lăsând Ucraina pe un plan secund.

„Nu ne-am dori deloc asta”

Îngrijorarea principală a Kievului este legată direct de continuitatea ajutorului militar și a cooperării strategice cu Statele Unite. Zelenski a fost cât se poate de direct. „Nu ne-am dori deloc ca Statele Unite să se îndepărteze de problema Ucrainei din cauza Orientului Mijlociu”, a spus președintele ucrainean.

Dar cum se traduce asta, mai exact? Ei bine, evoluțiile militare din regiune pot influența decisiv fluxul de arme și echipamente destinate frontului ucrainean. Potrivit lui Zelenski, cantitățile mari de muniție folosite de armata americană în operațiunile împotriva Iran ar putea afecta serios ritmul livrărilor către armata sa. situația ar putea provoca întârzieri sau chiar reduceri ale unor livrări de echipamente militare vitale.

„În opinia mea, riscul este foarte mare”, a concluzionat el.

Ucraina oferă expertiză anti-dronă

Numai că lucrurile nu se opresc la simple lamentări. În același interviu, liderul ucrainean a dezvăluit o informație surprinzătoare: specialiștii ucraineni în domeniul dronelor sunt deja implicați în sprijinirea unor state din regiunea Golfului. Echipele trimise de Kiev oferă consultanță pentru apărarea împotriva atacurilor aeriene, o misiune coordonată direct de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Iar solicitările au venit, se pare, chiar de la partenerul american.

„Americanii ne-au contactat de mai multe ori. Au existat mai multe solicitări – de asistență pentru o anumită țară sau de sprijin pentru americani. În prezent, oferim recomandări și consultări pentru a ajuta la protejarea populației civile și a bazelor militare”, a adăugat Zelenski.

O mișcare strategică

Contextul acestei oferte este unul extrem de relevant. Președintele ucrainean a amintit că Rusia sprijină activ Iranul în domeniul dronelor, inclusiv prin producție realizată sub licență. asa ca, experiența acumulată de Ucraina în lupta contra acestor tehnologii (unele dintre ele fiind de fabricație iraniană) devine extrem de valoroasă pentru Statele Unite și aliații săi din regiune.

Mai concret, Ucraina este dispusă să împărtășească tehnologiile de drone și sistemele de război electronic pe care le-a dezvoltat și perfecționat în timpul conflictului sângeros cu Rusia.