Zelenski avertizează că Ucraina rămâne fără rachete din cauza Orientului Mijlociu

Președintele Volodimir Zelenski trage un semnal de alarmă. Ucraina riscă să se confrunte cu un deficit de rachete esențiale pentru apărarea împotriva Rusiei, iar motivul este simplu: escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Într-un interviu acordat BBC, liderul de la Kiev a susținut că redirecționarea resurselor americane către această zonă afectează direct capacitatea Ucrainei de a-și susține efortul de război.

Consum uriaș de armament

Situația din Orientul Mijlociu nu duce doar la creșterea prețurilor la energie, ci și la epuizarea stocurilor de armament. Zelenski a avertizat că va exista „cu siguranță” un deficit de sisteme Patriot, considerate esențiale pentru protejarea orașelor ucrainene. V-ați întrebat vreodată cât de repede se consumă resursele într-un război modern?

Iar cifrele oferite de liderul ucrainean sunt, pe bune, îngrijorătoare. Acesta a subliniat că Statele Unite produc aproximativ 60-65 de rachete pe lună. În schimb, într-o singură zi de conflict în Orientul Mijlociu, ar fi fost utilizate peste 800 de rachete. „Și noi ne confruntăm cu o epuizare a resurselor”, a avertizat el.

Avantajul strategic al lui Putin

Dincolo de logistică, există și un joc strategic pe care Vladimir Putin pare să îl înțeleagă foarte bine. Liderul de la Kiev a afirmat că președintele rus are tot interesul ca războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran să se prelungească. Un astfel de conflict ar slăbi Ucraina și ar dispersa sprijinul occidental.

„Pentru Putin, un război lung în Iran este un avantaj”, a declarat Zelenski.

O logică rece, dar pragmatică.

Apel la Trump și Starmer

Numai că ecuația politică este și mai complicată. În același interviu, președintele ucrainean a comentat și poziția liderului american Donald Trump, despre care a spus că încearcă să adopte rolul de negociator în conflictul ruso-ucrainean. Zelenski consideră că Trump își dorește încheierea războiului, dar că strategia sa actuală (bazată pe un dialog apropiat cu Kremlinul) evită să „irite” Moscova.

Pe fondul tensiunilor dintre Washington și Londra, liderul ucrainean i-a îndemnat pe Trump și pe premierul britanic Keir Starmer să se întâlnească pentru a ajunge la o poziție comună. „Mi-ar plăcea foarte mult ca președintele Trump să se întâlnească cu Starmer… pentru a avea o poziție comună”, a spus Zelenski.

Turneu european pentru a menține atenția

Dar aceste declarații nu au fost făcute din neant. Ele vin în contextul unei vizite la Londra, unde Zelenski a fost primit de Keir Starmer și a subliniat importanța menținerii atenției internaționale asupra războiului din Ucraina. Premierul britanic a transmis, la rândul său, că este esențial ca sprijinul pentru Kiev să nu fie diminuat.

Turneul european al liderului ucrainean continuă în Madrid, după vizite recente în Paris și București, într-un efort de a menține conflictul declanșat de Rusia în prim-planul agendei internaționale.