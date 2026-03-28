Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că administrația de la Kiev negociază acorduri cu state din Orientul Mijlociu pentru a asigura aprovizionarea cu motorină. E drept că acesta este combustibilul care lipsește cel mai mult din țară în acest moment, iar o potențială criză trebuie evitată.

Deficit de 90% la motorină

Liderul de la Kiev a precizat că discută problema cu miniștrii săi și cu Naftogaz, compania națională de producție și distribuție a gazelor, despre „o posibilă penurie de motorină”. Dar cât de mare este, pe bune, problema? Zelenski a fost foarte clar în interviul acordat televiziunii ucrainene.

„În primul rând, este vorba despre motorină. Aproximativ 90% din potențiala penurie se referă exact la motorină. Acesta este motivul pentru care ne concentrăm pe rezolvarea acestei probleme”, a adăugat el.

Turneu diplomatic în Golf

Declarațiile au fost făcute în timpul unui turneu în statele din Orientul Mijlociu, o vizită menită să consolideze sprijinul pentru Ucraina în războiul de patru ani cu Rusia. Zelenski pare încrezător în găsirea unei soluții rapide.

„Înțeleg importanța acestei sarcini pentru securitatea Ucrainei și cred că această problemă va fi rezolvată”, a transmis președintele.

Acord de apărare cu Arabia Saudită

Iar mișcările diplomatice nu se opresc la carburant. Anterior, Zelenski a anunțat că Ucraina și Arabia Saudită au parafat deja un acord privind cooperarea în domeniul apărării. Acest document-cadru (semnat chiar înaintea unei întâlniri cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman) creează baza pentru viitoare contracte, cooperare tehnologică și investiții între cele două state.

O mișcare strategică importantă.

Ucraina exportă experți anti-drone

Cooperarea nu este însă unilaterală. Kievul a trimis, la rândul său, peste 220 de experți pentru a consilia mai multe țări din Orientul Mijlociu. Misiunea lor? Să ofere consultanță cu privire la interceptarea atacurilor cu drone, atacuri care, nu de puține ori, au provocat pagube semnificative infrastructurii energetice din regiune.