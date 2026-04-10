Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că țara sa va primi combustibili fosili de la statele din Golf. În schimb, Kievul va oferi sprijin și expertiză în domeniul apărării, în special în lupta împotriva dronelor. Acordurile au fost încheiate cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Expertiză anti-drone la schimb cu petrol

Kievul a semnat pacturile de apărare încă din luna martie, însă detaliile acestora nu fuseseră dezvăluite până acum. Contextul este simplu. După ce roiuri de drone iraniene au lovit regiunea Golfului ca răspuns la atacuri americane și israeliene, aliații Washingtonului din Orientul Mijlociu au apelat la Ucraina pentru ajutor.

Și au avut un motiv întemeiat. Doreau experiența vastă a Ucrainei în combaterea dronelor, acumulată în cei patru ani de război total cu Rusia. din acest motiv, luna trecută, Zelenski a trimis peste 200 de soldați ucraineni din unitățile anti-drone în Orientul Mijlociu. Misiunea lor este să ajute aceste țări să respingă dronele Shahed, ieftine și periculoase, fabricate de Iran (o variantă a celor cu care s-a confruntat și Ucraina din partea Rusiei).

Acordurile, explicate de președinte

Vineri, într-o conferință de presă, Zelenski a oferit în sfârșit clarificări despre aceste înțelegeri strategice. Nu sunt deloc niște înțelegeri pe termen scurt.

„Am încheiat acorduri pe zece ani cu trei ţări”, a precizat el. Președintele ucrainean a adăugat că, în schimbul împărtășirii experienței de luptă, Kievul va primi rachete de interceptare, asistență financiară și, cel mai important, livrări de petrol și motorină.

Dar cum va ajunge combustibilul în Ucraina? Zelenski a detaliat mecanismul. „În unele cazuri, primim ţiţei care va fi livrat rafinăriilor din Europa pentru prelucrare”, a spus acesta. „În altele, vorbim despre produse finite, motorină”, a anunţat el.

O gură de oxigen pentru o țară în criză

Acest ajutor este important pentru Kiev. Ucraina se confruntă cu o penurie masivă de combustibil, cauzată de atacurile persistente ale Rusiei asupra depozitelor strategice. Mai mult, păstrarea unor cantități mari de combustibil pe teritoriul unei țări aflate sub atac constant reprezintă un pericol imens.

Prețurile la pompă au crescut vertiginos. Guvernul a recunoscut, de altfel, că se bazează pe furnizori străini pentru aproximativ 85% din stocurile sale de combustibil. Până la urmă, dependența este uriașă. Pe front, lucrurile sunt și mai complicate, soldații ucraineni fiind nevoiți nu de puține ori să raționalizeze motorina, esențială pentru alimentarea vehiculelor de luptă grele, precum tancurile și blindatele.

Negocierile se extind

Zelenski a adăugat că a reușit deja să asigure suficient combustibil pentru anul viitor.

Iar planurile nu se opresc aici. Acorduri similare sunt în curs de negociere cu alte state din regiune, printre care Oman, Kuweit și Bahrain.