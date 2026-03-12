Zelenski își pierde răbdarea și acuză Occidentul: Tonul dur riscă să-i alieneze aliații

Răbdarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pare să fi ajuns la limită, iar acest lucru devine tot mai vizibil. În ultimele săptămâni, liderul de la Kiev și-a ascuțit retorica la adresa criticilor și aliaților, mustrând liderii europeni pentru lentoarea sprijinului și intrând în dispute verbale cu Viktor Orbán și Donald Trump.

Acest ton mai dur reflectă frustrarea crescândă de la Kiev, în contextul în care negocierile de pace stagnează, iar sprijinul financiar este incert. Potrivit unei analize Politico, chiar și apropiații lui Zelenski avertizează că această retorică riscă să îndepărteze exact partenerii de care Ucraina depinde pentru bani, arme și susținere diplomatică.

Ce a declanșat retorica tot mai aspră

Frustrarea acumulată modelează mesajele publice ale președintelui, a confirmat un fost consilier pe politică externă al lui Zelenski, care a dorit să rămână anonim. „Această frustrare alimentează retorica mai aspră”, a spus acesta, adăugând că „este un ciclu care devine contraproductiv”.

Deputatul ucrainean de opoziție Mykola Kniazhytskyi consideră că schimbarea de ton este legată și de presiunea asupra Kievului în negocierile de pace blocate. „Zelenski înțelege că nu poate sacrifica interesele naționale și renunța la” regiunile estice ale țării, așa cum a cerut Kremlinul. „De aceea, declarațiile sale în comunicarea cu liderii occidentali au devenit mai clare și mai directe.” Acesta a mai explicat că președintele ucrainean încearcă să transmită și un mesaj de fermitate pe plan intern. „În declarațiile lui Zelenski se poate vedea atât o dorință de a influența emoțional partenerii implicați în negocieri… cât și o încercare de a-și consolida poziția politică internă ca apărător ferm al intereselor naționale ale Ucrainei.”

Ciocnire directă cu Orbán și o mustrare rară de la UE

Tensiunea a atins un punct culminant săptămâna trecută, când Uniunea Europeană l-a mustrat public pe liderul ucrainean pentru niște remarci ce păreau să-l amenințe pe premierul ungar Viktor Orbán. Zelenski afirmase că le va da trupelor ucrainene adresa unei „anumite persoane” pentru ca acestea să poată vorbi cu el „pe limba lor”. Deși nu l-a numit pe Orbán, aluzia a fost clară, în contextul în care liderul de la Budapesta blochează un pachet de împrumuturi UE de 90 de miliarde de euro, de care Kievul are nevoie disperată.

Comisia Europeană a reacționat printr-o condamnare rară, transmițându-i lui Zelenski că nu trebuie să facă „amenințări la adresa statelor membre ale UE”. Nici criticii lui Orbán din Budapesta nu au fost încântați. Peter Krekó de la Political Capital, un institut de cercetare independent, a catalogat comentariul drept o greșeală. „Comentariul lui Zelenski a fost stupid”, a spus Krekó. „Chiar dacă gândești, așa cum o fac și eu, că guvernul ungar contribuie din plin la escaladarea situației, de exemplu, prin amenințările lui Orbán de a lua petrol cu forța, comentariul liderului ucrainean a fost extrem de iresponsabil.” Acesta a adăugat că războiul verbal oferă campaniei lui Orbán „dovada presupuselor lor afirmații că Ucraina amenință Ungaria”.

Într-un interviu pentru Politico, Zelenski a respins criticile și l-a acuzat pe liderul ungar că este de partea Moscovei. „El este de partea liderului rus”, a spus Zelenski, argumentând că Ungaria „nu ne-a ajutat niciodată cu sprijin militar de la bun începutul acestui război”, deoarece „prietenii, partenerii strategici” ai lui Orbán sunt în Rusia. El a mai adăugat că este frustrat de lipsa unei reacții ferme din partea UE. „Nu am văzut mesaje puternice din partea liderilor europeni”, a spus el, subliniind că disputa nu este personală, ci despre „viețile ucrainenilor și securitatea Ucrainei și a Europei.”

De la Davos la Washington: Critici pentru Europa și Trump

Discursurile aspre nu s-au limitat la adversari. La Forumul Economic Mondial de la Davos, în februarie, Zelenski i-a surprins pe liderii europeni, dedicându-și mare parte din discurs pentru a-i certa că nu fac suficient pentru a ajuta Ucraina. „Prea des în Europa, altceva este mai urgent”, a afirmat el. „Europa iubește să discute despre viitor, dar evită să acționeze astăzi.” Publicul a rămas uimit de tonul său aproape batjocoritor. „A fost destul de surprinzător”, a declarat Natia Seskuria, analist la Royal United Services Institute. „Zelenski este nemulțumit de modul în care sprijinul a fost mobilizat de europeni.”

Președintele ucrainean a devenit mai puțin precaut și în remarcile sale despre Donald Trump. După o strategie inițială de a evita conflictul cu fostul președinte american, Zelenski a început să critice public eforturile repetate ale lui Trump de a presa Kievul, nu Moscova, să facă concesii, numind abordarea „incorectă”. Într-un interviu recent, el a sugerat că Washingtonul ignoră responsabilitatea Rusiei. „Acum, președintele Trump nu a ridicat problema responsabilității și nimeni nu vorbește despre asta”, a spus el, susținând că „Ucraina a demonstrat deja o mulțime de compromisuri.”

O strategie cu riscuri mari și fără rezultate concrete

Problema este că aceste critici suplimentare „nu obțin rezultate tangibile”, a avertizat fostul consilier pe politică externă. Reacțiile negative nu au întârziat să apară. Săptămâna trecută, pe lângă mustrarea de la Comisia Europeană, Trump și-a dublat criticile, descriindu-l pe Putin drept cooperant și adăugând că liderul ucrainean „trebuie să se mobilizeze” și să facă compromisuri.

Acest schimb de replici subliniază cât de repede se poate întoarce retorica aspră împotriva Kievului. În Washington și în unele capitale europene, criticii săi ar putea folosi aceste comentarii pentru a întări argumentul că Ucraina, nu Rusia, este obstacolul din calea unui acord. „Trebuie să fie puțin atent când vine vorba de a-și critica aliații”, a concluzionat analista Natia Seskuria. „Va fi crucial pentru Zelenski să aibă toți aliații europeni de partea sa atunci când vine vorba de cum să gestioneze administrația Trump.”