Zelenski la Baza 86 Borcea – întărirea aviației Ucrainei aduce securitate Europei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu ministrul Apărării, Radu Miruță, la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Cei doi oficiali au discutat despre întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO, dar și despre continuarea programelor de instruire pentru piloții ucraineni pe teritoriul României.

Un mesaj clar de solidaritate

Întâlnirea subliniază parteneriatul strategic dintre cele două țări în domeniul securității. Ministrul Radu Miruță a punctat importanța vizitei într-un context regional tensionat. „Vizita președintelui Zelenski subliniază cooperarea strânsă dintre România și Ucraina în domeniul securității și apărării și transmite un mesaj clar de solidaritate și coordonare între parteneri, în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a declarat ministrul.

lucrurile sunt clare: parteneriatul funcționează.

Mulțumiri de la Kiev pentru sprijin

Imediat după vizită, Volodimir Zelenski a publicat imagini de la Borcea pe rețelele sociale, transmițând un mesaj de recunoștință partenerilor internaționali. Liderul de la Kiev a fost direct și a mulțumit celor care sprijină efortul de război al țării sale. „Le sunt recunoscător tuturor celor care lucrează pentru a proteja Ucraina și tuturor celor care ne sprijină apărarea. Lucrăm pentru a consolida protecția spațiului nostru aerian”, a transmis acesta.

Iar mesajul său a continuat, legând direct soarta Ucrainei de cea a continentului. „Întărirea Forțelor Aeriene ale Ucrainei înseamnă o capacitate mai mare de a descuraja agresiunea rusă și de a oferi mai multă securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Mulțumesc Statelor Unite și fiecărei țări care ajută la protejarea vieților!”, a încheiat președintele ucrainean.

„Noi dormim liniștiți”

Ministrul Radu Miruță a oferit o perspectivă personală, dincolo de declarațiile oficiale. El a vorbit despre forța umană, care, în opinia sa, depășește orice tehnologie militară. „Există momente în care înțelegi că forța unei țări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei”, a afirmat Miruță.

Dar a mers și mai departe, cu o declarație tranșantă. „Președintele Zelenski a mulțumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România. La rândul meu, i-am mulțumit pentru rezistența poporului ucrainean, care ține agresiunea Rusiei lui Putin departe de granițele noastre. Noi dormim liniștiți in paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii țin piept agresorului Putin”. Până la urmă, cum vine asta să te bazezi pe sacrificiul altora pentru propria liniște? E o realitate dură a geopoliticii actuale.

Parteneriat la nivel înalt

Discuțiile s-au purtat la cel mai înalt nivel militar. La eveniment au participat și generalul Gheorghiță Vlad și general-locotenentul Leonard Baraboi, prezența lor întărind mesajul de parteneriat solid între cele două armate. E drept că detaliile tehnice ale programelor de pregătire (care se desfășoară deja de ceva timp) nu au fost făcute publice.

Ministrul Miruță a adăugat că discuțiile purtate direct cu piloții ucraineni aflați în pregătire au scos la iveală emoția și responsabilitatea uriașă cu care aceștia își privesc misiunea. Acest aspect uman confirmă, o dată în plus, importanța consolidării capacităților aliate în domeniul aerian.