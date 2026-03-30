Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că țara sa este gata să ofere sprijin Statelor Unite pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Liderul de la Kiev invocă experiența pe care forțele armate ucrainene au acumulat-o în deblocarea cu succes a rutei comerciale din Marea Neagră.

Expertiza din Marea Neagră, pusă pe masă

Oferta a venit în timpul unei vizite a președintelui ucrainean în țările din Orientul Mijlociu. Acolo, discuțiile au atins și acest punct nevralgic al comerțului mondial. Dar ce înseamnă, pe bune, acest ajutor propus?

Zelenski a fost foarte direct. „Am ridicat această problemă pentru că este una dureroasă și presantă pentru întreaga lume, în contextul unei crize energetice. Ei știu că se pot baza pe expertiza noastră în acest domeniu. Am discutat în detaliu; am împărtășit experiența coridorului din Marea Neagră și modul în care funcționează”, a declarat liderul ucrainean.

SUA, actorul principal în ecuație

Și totuși, Zelenski a ținut să sublinieze că rolul principal în gestionarea crizei din Ormuz revine americanilor. Ucraina se poziționează doar ca un partener gata să intervină la nevoie.

„În ceea ce privește Ormuz, din punctul meu de vedere, Statele Unite se ocupă de această chestiune. Noi suntem, fireste, întotdeauna pregătiți să ne ajutăm partenerii”, a punctat președintele.

Iar contextul internațional este tensionat. Miniștrii de Externe din G7 au stabilit deja implementarea unei misiuni pentru securizarea navigației în zonă, însă aceasta va fi demarată doar dacă războiul din Iran se va încheia.

Ultimatumul de 10 zile dat de Trump

Presiunea vine direct de la Washington. Săptămâna trecută, Donald Trump a acordat Iranului un ultimatum de zece zile pentru deblocarea strâmtorii, termenul limită fiind 6 aprilie. E drept că miza este uriașă: înainte de război, pe aici se desfășurau 20% din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale.

Numai că liderii de la Teheran neagă explicit, cel puțin până acum, că ar avea loc vreo negociere directă cu Statele Unite.

Amenințări fără perdea de la Casa Albă

Donald Trump a revenit luni cu un avertisment extrem de dur, transmis pe canalele sale oficiale. Tonul nu lasă loc de interpretări și arată o lipsă totală de răbdare.

„Statele Unite ale Americii sunt în discuţii serioase cu UN REGIM NOU, MAI REZONABIL, pentru a pune capăt Operaţiunilor noastre Militare în Iran. S-au făcut progrese majore, dar dacă indiferent de motiv nu se ajunge rapid la o înţelegere, la care probabil se va ajunge, şi dacă Strâmtoarea Ormuz nu este „Deschisă pentru Clienţi” imediat, ne vom încheia încântătorul ‘sejur’ în Iran aruncând în aer şi ştergând de pe faţa pământului toate Centralele lor Electrice, Puţurile de Petrol şi Insula Kharg (principalul terminal petrolier iranian), pe care până acum nu le-am ‘atins’ intenţionat. Asta va fi răzbunarea pentru mulţi soldaţi şi alţii de-ai noştri măcelăriţi şi ucişi de Iran în timpul ‘Domniei Terorii’ în cei 47 de ani ai vechiului Regim. Mulţumesc pentru atenţia acordată subiectului. Preşedintele DONALD J. TRUMP”, a transmis liderul american.