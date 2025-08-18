Compania Nestle, scandal internațional. Subiectul zguduie întreaga industrie

Compania Nestle, scandal internațional. Ce face cu apa folosită. În Franța, apa minerală – simbol al purității și tradiției – a devenit subiectul unui scandal care zguduie nu doar încrederea consumatorilor, ci și întreaga industrie a băuturilor îmbuteliate. Din articol Apa minerală tratată ca apa de la robinetRegulile industriei, schimbate sub presiuneConsecințe economice și rivalitatea cu Danone Dezvăluirile presei franceze arată că unele dintre cele mai cunoscute branduri, inclusiv cele din portofoliul Nestle, sunt tratate prin metode similare cu cele folosite pentru apa de la robinet. Descoperirea ridică semne de întrebare legate de respectarea standardelor europene, de protecția resurselor naturale și de modul în care marile companii își prezintă produsele consumatorilor. În paralel, efectele economice și de imagine se resimt deja, cu implicații pentru investitori, autorități și rivali direcți precum Danone.

Apa minerală tratată ca apa de la robinet

Franța se confruntă cu un scandal uriaș după ce presa locală a dezvăluit că brandurile de apă minerală din portofoliul Nestlé sunt supuse unor proceduri similare cu cele utilizate pentru apa de la robinet. „O investigație a presei franceze ar putea produce schimbări majore pentru furnizorii de apă îmbuteliată, iar investitorii pe termen lung vor fi nevoiți să ia în considerare vulnerabilități atunci când își plănuiesc pașii”, explică Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, citat de Mediafax.

Printre mărcile afectate se numără Cristaline (Sources Alma), dar și Vittel, Hépar, Contrex sau Perrier, toate aparținând Nestlé. Analizele au arătat că aceste ape au fost supuse microfiltrării și expunerii la ultraviolete – metode comune pentru tratarea apelor contaminate, dar interzise de regulamentele europene în cazul apelor minerale. O treime din tipurile de apă minerală franceze ar fi vizate, ceea ce ridică întrebări serioase despre respectarea standardelor.

Izvorul din Vergeze, folosit pentru Perrier încă din perioada romană, a devenit emblematic în industria apei minerale. Totuși, acum viitorul denumirii de „apă minerală naturală” este pus sub semnul întrebării, o decizie oficială fiind așteptată în lunile următoare. Problema nu privește sănătatea publică, ci utilizarea unor etichete care induc ideea de puritate naturală, departe de tratamentele aplicate apei de rețea.

Regulile industriei, schimbate sub presiune

Industria apelor minerale este considerată strategică pentru Franța, aducând anual 1 miliard de euro din exporturi și asigurând peste 38.000 de locuri de muncă. Le Monde a relatat că autoritățile au ajustat regulile, permițând un grad limitat de microfiltrare. Totuși, după dezvăluirile presei, guvernul francez a cerut Comisiei Europene să definească limite clare pentru aceste tratamente.

În iulie, Nestlé a anunțat schimbarea sistemului de filtrare de la 0,2 microni la 0,45 microni, la cererea prefecturii locale. În același timp, rapoartele oficiale atrag atenția asupra efectelor secetei repetate. „După 5 ani de secetă, inclusiv acviferele mai adânci încep să fie afectate, ceea ce înseamnă un risc tot mai ridicat de contaminări cu îngrășăminte sau reziduuri biologice”, avertizează Claudiu Cazacu.

Situația pune presiune pe întreaga industrie, care trebuie să găsească un echilibru între cererea masivă de apă îmbuteliată și protecția resurselor naturale, deja afectate de schimbările climatice și de agricultura intensivă.

Consecințe economice și rivalitatea cu Danone

Pe bursă, Nestlé a înregistrat o scădere de 3,5% la Zurich de la începutul anului. Deși vânzările organice au crescut cu 2,9% în prima jumătate, veniturile totale au coborât cu 1,8%, până la 44,2 miliarde de franci, pe fondul unui franc elvețian puternic și al costurilor tot mai mari pentru materii prime precum cacao și cafea. Segmentul Nestlé Water, care generează 4% din cifra de afaceri, a ajuns în centrul presiunilor, amplificând dificultățile managementului.

În schimb, Danone, competitorul direct, a urcat pe bursă cu 10,4% în același interval. Brandurile sale – Evian și Volvic – au cunoscut propriile controverse, de la microplastice detectate până la urme de pesticide. Totuși, compania a reușit să valorifice cererea venită din China, iar divizia sa de ape minerale a atins 5 miliarde de euro, reprezentând 17,8% din veniturile totale.

Nemulțumirile comunităților locale, însă, nu lipsesc. Volvic a fost criticat pentru epuizarea resurselor de apă, iar transportul la distanță a generat proteste inclusiv în Spania, acolo unde localnicii afectați de inundații au fost obligați să cumpere apă îmbuteliată, deși izvoarele erau la câțiva kilometri distanță.

„O regândire a politicilor publice, a stimulentelor economice și a valorii percepute a resurselor primare, în special a apei, ar putea aduce schimbări majore pentru furnizorii de apă îmbuteliată, în viitor”, adaugă Claudiu Cazacu. Într-un context de secetă accentuată și tensiuni economice, eticheta de „apă minerală naturală” riscă să devină un privilegiu rar, iar industria este forțată să se adapteze rapid.