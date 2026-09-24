COCERAL reduce prognoza porumbului european la 48,6 milioane de tone, sub estimarea din iulie

COCERAL a redus prognoza producției de porumb din Uniunea Europeană și Marea Britanie pentru 2026 la 48,6 milioane de tone, de la 52,7 milioane de tone în estimarea din iulie și 56,5 milioane de tone în 2025.

Recolta anticipată este cu aproape 8 milioane de tone sub nivelul anului trecut, potrivit AgroBiznes. Revizuirea este legată în principal de temperaturile extrem de ridicate și de seceta din perioada polenizării în regiuni importante din Europa de Vest și Centrală. Reducerea suprafețelor cultivate a pus presiune suplimentară asupra producției.

Franța și Ungaria înregistrează cele mai mari reduceri

În Franța, producția de porumb este estimată la 7,6 milioane de tone. Prognoza din iulie indica 9,4 milioane de tone, iar recolta din 2025 a ajuns la 13,8 milioane de tone.

În Ungaria, estimarea pentru 2026 a coborât la 1,9 milioane de tone, comparativ cu 3,8 milioane de tone în anul precedent. Condițiile meteorologice dificile din etapele de dezvoltare și polenizare au redus potențialul culturilor.

Estimările scad și pentru grâu și orz

Prognoza producției de grâu comun din Uniunea Europeană și Marea Britanie a fost redusă de la 140,8 milioane de tone în iulie la 137,5 milioane de tone. Pentru 2025, producția fusese estimată la 148,7 milioane de tone.

Cele mai slabe rezultate față de așteptările anterioare sunt anticipate în Germania și Polonia. În cazul orzului, producția este prognozată la 57,9 milioane de tone, sub cele 63,3 milioane de tone din 2025.

Recolta totală de cereale rămâne sub prognoza din iulie

Producția totală de cereale din Uniunea Europeană și Marea Britanie este estimată la aproximativ 279 de milioane de tone în 2026. Nivelul este cu 8 milioane de tone sub prognoza publicată în iulie și cu 28,4 milioane de tone mai mic decât cel din anul precedent.

COCERAL leagă aceste revizuiri de temperaturile ridicate și deficitul de precipitații din perioadele critice pentru dezvoltarea culturilor. Prognoza pentru rapiță a suferit doar modificări minime și a fost menținută la aproximativ 21,3 milioane de tone.