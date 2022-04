Începutul anului 2022 arată niște nori întunecați plutind deasupra pieței de mașini second hand din întreaga lume. De la începutul pandemiei, criza curentă a semiconductorilor a avut o mare influență asupra industriei auto.

Oamenii întâmpină dificultăți în a-și alege următoarea maşină deoarece criza afectează piața mașinilor second hand din România. Potrivit companiei de date IT carVertical, 19,8% dintre mașinile second hand din România pot avea fraudă de kilometraj, iar 43,9% dintre vehiculele second hand au suferit un accident.

Ajută la construirea încrederii și a reputației

Pentru a combate înșelăciunile și fraudele auto din România, carVertical a început să lucreze cu dealerii locali de maşini second hand. Țiriac Auto, prin divizia dedicată vânzării de autovehicule rulate – Țiriac Auto Rulate, este una dintre primele companii care și-a unit forțele cu platforma de verificare a istoricului auto pentru combaterea fraudei. După cum spune Marius Marian, CEO-ul Țiriac Auto, rapoartele privind istoricul vehiculelor ajută la selectarea mașinilor mai bune pentru revânzare, precum și la construirea încrederii clienților.

În opinia sa, „În ziua de azi, ne confruntăm cu provocări pe care nu le-am avut înainte. Niciodată nu a fost atât de dificil să cumperi o mașină bună, cu un preț corect. Prețurile sunt deseori exagerate din cauza lipsei de mașini second hand. În acest context, am decis să ne menținem reputația și să semnalizăm mașinile cu istoric ascuns, ce include fraude de kilometraj sau accidente grave”, – spune Marius Marian.

Obiceiurile de cumpărare a mașinilor evoluează

La rândul său, fondatorul și CEO-ul carVertical Rokas Medonis susține că astfel de parteneriate încep să schimbe obiceiurile de cumpărare a mașinilor.

Astfel, „Suntem bucuroși că dealerii auto români ni s-au alăturat misiunii noastre. În primul rând, dorim să protejăm cumpărătorii de mașinile cu istoric prost. Dar, în același timp, ajutăm și dealerii în concurența neloială cu vânzătoriilor de mașini frauduloși. Acest lucru ne conduce la evoluția procesului de cumpărare a mașinii – se întâmplă deja”, – explică domnul Rokas Medonis.

În viziunea directorului general al companiei de date IT, dealerii care colaborează cu carVertical duc transparența comercializării auto la un nivel cu totul nou. Astfel de companii modelează o experiență complet nouă, deoarece iau inițiativa de a le prezenta clienților istoricul mașinilor pe care doresc să le cumpere.

Instrument vital pentru cei în căutare de transparență

În acest sens, carVertical investește în segmentul B2B, ceea ce are ca rezultat creșterea rapidă a numărului de companii românești care s-au asociat cu platforma de istoric auto pentru a oferi mașini sigure și fără defecte.

Iar, rapoartele de istoric reprezintă un pas critic pentru dealeri în timpul achiziționării de vehicule pentru stocul lor. Mașinile curate și ireproșabile din stoc, fără modificări ale contorului de parcurs și daune ascunse sau istoric de accidente grave sunt de obicei subiectul afacerilor în creștere. Acesta este modul în care carVertical aduce valoare vânzătorilor de mașini.

În acest context, dacă dealer-ul nu cunoaște evenimentul de fraudă, vehiculul va fi în cele din urmă vândut clientului, care poate expune date proaste din istoric în timpul achiziției sau după ce mașina se strică. Pe lângă dezamăgire și experiența proprietății ruinate, un astfel de caz ar lăsa o mare cicatrice asupra reputației dealer-ului de mașini. carVertical încearcă să protejeze cumpărătorii de mașini și dealerii cinstiți de persoanele neoneste.

Prin urmare, rapoartele privind istoricul mașinilor sunt vitale, mai ales în această perioadă deosebită, când cererea de mașini second hand bune este mai mare ca oricând. În același timp, disponibilitatea de vânzare a mașinilor second hand poate rămâne semnificativ mai scăzută pentru restul anului din cauza crizei curente a semiconductoare din industrie. Scăderea vânzărilor de mașini noi a afectat puternic piețele de mașini second hand. În plus, experții de la carVertical presupun că prețurile mașinilor second hand bune au crescut cu 10 până la 25 la sută și vor rămâne așa cel puțin pentru restul anului.