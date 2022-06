De ce sa alegi piesele Ford Motorcraft?

Motorcraft este un producator de piese auto pentru Ford Motor Company. Ofera atat echipamentul original (OE) cat si piese de schimb pentru vehiculele Ford. Ford Motor Company este un producator auto multinational cu sediul in Michigan, Statele Unite. Compania a fost fondata acum peste 100 de ani in 1903 de Henry Ford. Gama de vehicule Ford include masini, camioane, autobuze si tractoare. Marcile detinute de Ford includ Lincoln, Mercury si Troller. Ford a infiintat Motorcraft pentru a-si asista baza mare de clienti din intreaga lume cu piese de schimb de calitate si echipamente originale. Marca contribuie la serviciile de intretinere si reparatii ale vehiculelor Ford de peste 50 de ani.

Numele Motorcraft a fost adoptat initial de Ford in anii 1950. Mai tarziu, Ford a renuntat la Motorcraft cand a lansat marca Autolite. Denumirea Motorcraft a intrat din nou in uz in 1972, cand Ford a inlocuit Autolite cu acesta, dupa ce a vandut Autolite catre FRAM. Pe langa furnizarea de piese pentru Ford, marca produce si piese pentru marcile detinute de Ford, inclusiv Lincoln si Mercury. Gama de piese auto fabricate de Motorcraft consta din componente de aer conditionat, alternatoare, pompe de combustibil, bujii, lame stergatoare, module de control si piese de transmisie/motor.

Pe langa montarea liniilor de vehicule Ford si detinute de Ford, filtrele de ulei Motorcraft sunt compatibile cu o gama larga de marci si modele de vehicule. Structura de baza de afaceri in producerea unui anumit produs Motorcraft implica stabilitatea unui acord intre Ford si o terta parte, impreuna cu care Ford produce acea parte specifica. Ford a produs si piese auto in colaborare cu Mazda. Gama de piese auto produse cu Mazda este potrivita atat pentru vehiculele Ford, cat si pentru Mazda. Motorcraft ofera uleiuri de motor de cea mai buna calitate pentru piata auto, care sunt de obicei complet sintetice sau amestecuri de uleiuri sintetice. Aceste uleiuri dureaza mai mult decat uleiurile conventionale.

PieseFORD.ro este mandru sa fie un distribuitor de piese auto si accesorii Ford Motorcraft. Oferim echipamente originale autentice si piese de schimb Motorcraft la preturi competitive. Daca cumparati un vehicul Ford si descoperiti ca o parte acestuia este defecta, inlocuiti-o cel mai devreme cu una dintre pietele Motorcraft de la PieseFORD.ro. Produsele Motorcraft va vor restaura vehicule pentru a genera aceleasi performante ca atunci cand era nou.

Exista o gama larga de piese de schimb disponibile pe piata pentru automobilul dumneavoastra Ford. Fiecare vehicul Ford are propriile specificatii pentru fiecare piesa. Cand aveti piese de schimb Motorcraft care sunt foarte recomandate de Ford pentru performanta lor, nu este nevoie sa va ganditi sa cumparati piese de la un producator tert. Puteti gasi o selectie extinsa de piese Motorcraft aici. Daca aveti intrebari cu privire la serviciile noastre sau la gasirea pieselor, puteti apela la asistenta noastra pentru clienti. Suntem aici pentru a va ajuta sa cumparati piesa potrivita pe site-ul nostru. In timp ce cumparati piese cu PieseFORD.ro, puteti fi sigur ca acestea va vor ajunge la timp, deoarece avem mai multe depozite in toata Europa.

Piese auto originale explicate

Piesele originale Ford au fost fabricate de Ford si respecta regulile stricte de calitate si siguranta. Toate piesele originale sunt, de asemenea, testate temeinic pentru a se asigura ca sunt adecvate pentru utilizare. Sunt durabile si au o durata de viata mai lunga decat piesele generice, neaprobate, deoarece sunt proiectate sa functioneze corect cu celelalte componente ale vehiculului dumneavoastra, ceea ce duce la o uzura mai lenta. Aceasta inseamna ca repararea masinii dumneavoastra la unul dintre atelierele service Ford, va veti bucura de mai multi kilometri de conducere fara defecte sau avarii. De asemenea, este mult mai probabil ca masina dvs. sa treaca testele ITP ulterioare daca a fost reparata cu piese Ford originale. Proiectate conform specificatiilor exacte, piese de echipament original Ford (OE) respecta toata legislatia europeana referitoare la standardele de siguranta si de mediu, asigurand in acelasi timp un raport calitate-pret excelent si o potrivire pentru prima data garantata atunci cand sunt montate de service sau dealer local. Piesele OE Ford sunt singura modalitate prin care poate fi sigur ca ceea ce primeste va fi un inlocuitor nou-nout, testat temeinic, fabricat din fabrica, acoperit de garantia FORD paneuropeana cuprinzatoare pentru piese si accesorii, ajutand la protejarea sigurantei tale si pasagerii tai.

Echipamente originale pentru vehicule Ford Construit in conformitate cu specificatiile originale Garantie nelimitata de doi ani si kilometri nelimitati

O gamă cuprinzătoare

Gama completă disponibilă de la PieseFord.ro include piese Ford originale care sunt proiectate la aceleași specificații ca cele montate pe linia de producție a vehiculului, garantând liniște sufletească și o potrivire pentru prima dată pentru fiecare piesă. Ford Motorcraft oferă piese de înaltă calitate, testate riguros pentru vehiculele Ford mai vechi, la prețuri avantajoase. OmnicraftPlus și Omnicraft oferă întreținere la prețuri competitive și reparații ușoare, uleiuri și consumabile pentru vehicule care nu sunt Ford produse de producători de top din industrie.

Primul și originalul Ford

Piesele originale pentru vehiculele Ford sunt piese de schimb noi, complet testate, care ajută la restabilirea și menținerea performanței și fiabilității, oferind o calitate optimă și produse special pentru a se potrivi pentru prima dată. Concepute conform specificațiilor exacte, toate piesele originale pentru vehiculele Ford sunt protejate de garanția noastră pan-europeană completă de piese și accesorii, ajutând la protejarea siguranței dvs. și la o soluție de reparații de durată.

Cunoaște Motorcraft

Recomandate de Ford Motor Company, produsele Ford Motorcraft oferă aplicații de înaltă calitate, specifice vehiculelor, pentru vehicule Ford mai vechi, la prețuri competitive. Gama Motorcraft include produse de franare, precum și produse electrice recondiționate, cum ar fi alternatoare. Gama include, de asemenea, lamele de ștergătoare, baterii și seturi de curele pentru vehiculele Ford de peste patru ani. Piesele Motorcraft sunt produse special pentru a se potrivi pentru prima dată, contribuind la reducerea timpului de reparații și la menținerea fiabilității.

Cunoașteți Omnicraft

Ford Omnicraft este o gamă de piese la prețuri competitive, întreținere și reparații ușoare pentru vehicule care nu sunt Ford, susținute de Ford. Gama Omnicraft include filtre de ulei, aer, combustibil și polen, plăcuțe de frână și discuri, precum și startere șau alternatoare. Alte produse disponibile la prețuri competitive sunt ștergătoarele fata și spate, bateriile, AdBlue și solutie spalat parbrize. Avand in vedere ca piesele Ford se potrivesc si pe alte masini Mazda , Volvo , am creat echivalente Omnicraft si Ford Original direct in aplicatia noastra online. Piese cum ar fi filtre ulei, aer, polen, discuri frana, placute frana, becuri. Diferenta este in unele cazuri factuta de preturi mai competitive decat piesele Ford original.

Centrul PieseFord.ro deține un stoc extins de piese originale Ford, Motorcraft și Omnicraft pentru a vă asigura că piesa de care aveți nevoie este disponibilă atunci când aveți nevoie de ea. Gama noastră de produse Omnicraft, în continuă expansiune, pentru vehicule care nu sunt Ford oferă alternative de înaltă calitate pentru vehiculul la care lucrați, indiferent de marcă și model.