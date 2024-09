Renault Master cu hidrogen câștigă titlul „Van of the Year”: autonomie de 700 km și încărcare în doar 5 minute

Renault a dat lovitura la Salonul Auto din Frankfurt, dedicat vehiculelor comerciale, unde a câștigat premiul „Van of the Year” cu modelul său inovator Master H2-Tech, propulsat de tehnologie fuel-cell. Acest model a impresionat juriul competiției cu performanțele remarcabile ale sistemului său de propulsie și designul modern, adjudecându-și titlul de top pentru acest an.

Master H2-Tech, prezentat sub formă de prototip la eveniment, oferă o autonomie spectaculoasă de 700 de kilometri în regim WLTP, parcurși cu o singură încărcare de hidrogen, proces care durează doar 5 minute.

Deși momentan este un prototip, Renault Master H2-Tech va fi produs în serie în diferite versiuni, inclusiv furgon, platformă, șasiu sau personalizabil, în funcție de nevoile clientului. Dezvoltat în colaborare cu Hyvia în ultimii trei ani, acest vehicul utilizează o pilă de combustie pe hidrogen de 47 kW, care generează energie electrică stocată într-o baterie de 20 kWh. Aceasta alimentează motorul electric al vehiculului, iar singurele emisii produse sunt vapori de apă.

În Europa, vehiculele cu propulsie pe hidrogen devin din ce în ce mai accesibile, datorită creșterii numărului de stații de alimentare, care se estimează că vor ajunge la 200 de puncte până la finalul anului. De asemenea, Hyvia oferă clienților posibilitatea de a-și instala propriile stații de alimentare cu hidrogen, direct la sediul companiei, pentru a asigura independența în utilizare.

Renault recomandă modelul Master H2-Tech pentru companiile care doresc să folosească vehicule comerciale cu zero emisii, dar care au nevoie de o autonomie extinsă, de peste 200 km pe zi, depășind limitele actualelor vehicule comerciale electrice.

Renault Master H2-Tech nu doar că aduce o soluție sustenabilă pentru companiile care au nevoie de vehicule comerciale eficiente pe distanțe lungi, dar redefinește standardele în ceea ce privește logistica verde. În contextul în care tot mai multe țări europene impun restricții stricte privind emisiile de carbon, acest model oferă o alternativă atractivă și practică, datorită autonomiei extinse și a timpului scurt de reîncărcare.

Master H2-Tech se pregătește să fie unul dintre pionierii tranziției către un transport comercial prietenos cu mediul, sprijinind companiile să își reducă amprenta de carbon fără a sacrifica performanța. Tehnologia fuel-cell pe hidrogen permite operatorilor să continue activitatea zilnică, fără a depinde de stațiile de încărcare electrice care necesită mai mult timp.

Hyvia, partenerul Renault în dezvoltarea acestui model, și-a concentrat eforturile nu doar pe eficiența vehiculului, ci și pe crearea unei infrastructuri complete, oferind companiilor posibilitatea de a instala stații de alimentare cu hidrogen proprii, eliminând astfel dependența de rețelele publice. Această soluție face ca Master H2-Tech să fie și mai atractiv pentru afaceri din industrii diverse, de la curierat rapid la transporturi grele, care necesită un flux continuu de funcționare fără întreruperi lungi pentru reîncărcare.

Cu tehnologie de vârf și focus pe zero emisii, Renault Master H2-Tech se pregătește să devină un jucător major pe piața vehiculelor comerciale ecologice, contribuind la modelarea unui viitor mai curat și mai eficient pentru transporturile de marfă.