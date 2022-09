Cum sa ceri o crestere salariala

A cere o crestere salariala este, fara indoiala, o conversatie sensibila si incomoda cu managerul tau sau cu departamentul de resurse umane, mai ales atunci cand planuiesti sa stai mult timp. Cum ar trebui sa vorbesti?

Esti multumit de munca ta, dar crezi si ca meriti mai mult pentru ceea ce ai contribuit. Vrei o crestere a salariului.

Iata cinci sfaturi cheie pentru a finaliza o negociere de succes:

1. Aflati cat valorati

Calatoria dvs. catre o crestere de succes incepe cu aflarea valorii dvs. de piata: cat de mult plateste industria dvs. pentru pozitia dvs. in cadrul companiilor in medie? Mai multe simulari ale salariului actual vs. cel nou puteti face pe calculator salariu net sau pentru angajatii din domeniul constructiilor recomandam calculator salariu constructii.

Acest exercitiu de evaluare comparativa este important deoarece companiile (in special in IT, productie si imobiliare) se asigura ca schemele lor de compensare sunt competitive pentru a atrage si retine angajati buni.

2. Pregateste-ti intalnirea

Ce se intampla daca salariul tau este aceeasi cu restul industriei, dar inca crezi ca meriti mai mult? Tu, asadar, trebuie sa justifici de ce ar trebui compania sa cheltuiasca mai multi bani pe tine?

Trebuie sa-ti demonstrezi valoarea indispensabila ca muncitor (fata de colegii tai care nu cer o marire de salariu), contributiile tale unice la companie si potentialul a ceea ce poti aduce la masa odata ce marirea ta este aprobata.

3. Negociati la momentul potrivit

Pe masura ce ceri ceva care implica bani, asigura-te ca alegi locul potrivit (linistit si privat), starea de spirit potrivita (managerul tau este morocanos sau vesel in timpul diminetii?) si momentul potrivit.

Deoarece cresterile de salariu depind de aprobarea conducerii si de ciclurile bugetare ale companiei, cel mai bun moment pentru a solicita una este in al doilea sau al treilea trimestru al anului.

4. Negociati dincolo de numerar

In cele din urma, nu va limitati doar la bani atunci cand cereti o marire de salariu. Atunci cand negociati pentru o remuneratie mai buna, exista multe beneficii fara numerar care ar putea chiar sa functioneze mai bine in avantajul dvs.

Daca compania dvs. nu are bugetul pentru a va creste salariul, incercati sa negociati mai multe zile de concediu sau includerea mai multor persoane aflate in intretinere in asigurarea dumneavoastra de sanatate. Companiile mari beneficiaza de obicei de reduceri pentru aceste cheltuieli.

Desigur, nu toate cererile de crestere a salariului vor fi aprobate, asa ca fiti rezonabil cu asteptarile dumneavoastra. Asigura-te ca stii exact motivul cand managerul tau refuza si gandeste-te daca pot fi controlati din partea ta sau nu.

Poate ca poti incerca sa aplici din nou pentru o marire de salariu in urmatoarele sase luni? Sau ce zici sa tintim in schimb o promovare? Mai merita sa stai in aceasta companie sau ar trebui sa incepi sa cauti un job in alta parte? Rezultatele negocierii dumneavoastra vor face mai multa lumina in acest sens.