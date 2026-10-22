Petrolul Brent, reperul global pentru prețul țițeiului, a ajuns joi, 22 octombrie 2026, la 111,66 dolari pe baril, după un avans de 2,6%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. În aceeași ședință, acțiunile companiilor legate de inteligența artificială (AI) au coborât, contribuind la pierderile burselor din Asia și Statele Unite.

Scumpirea energiei se vede deja în cheltuielile pentru carburanți: prețurile benzinei au crescut cu 9,1% numai în septembrie. Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor de stat americane cu scadența la 10 ani era de 5,03%, față de 3,97% înaintea războiului din Iran.

Scăderea Nvidia afectează și fondurile care urmăresc indicii bursieri

La mijlocul dimineții la New York, Nasdaq, indice cu o prezență importantă a companiilor tehnologice, pierdea 1,5%. S&P 500, care urmărește 500 dintre cele mai mari companii americane, cobora cu 0,8%.

Declinurile companiilor aveau explicații distincte:

Nvidia, cea mai mare companie americană după valoarea de piață, pierdea 2,3%. Ponderea sa ridicată în S&P 500 transmite scăderile și către fondurile care reproduc indicele, inclusiv cele deținute în numeroase conturi de pensie.

CoreWeave cobora cu 3,8%, pe fondul îngrijorărilor privind datoria. Compania s-a împrumutat pentru a cumpăra cipuri Nvidia, a căror capacitate de calcul o închiriază altor firme prin servicii la distanță, de tip cloud.

Meta pierdea 5,8%, după ce profitul s-a situat sub așteptări.

Lam Research, producător de echipamente pentru fabricarea cipurilor, scădea cu 7,7%, după o prognoză de profit ușor inferioară estimărilor analiștilor.

Ken Griffin, fondatorul Citadel, a apreciat marți că investitorii se află aproape sigur într-o bulă a inteligenței artificiale, adică într-o piață cu evaluări excesive. El a comparat cipurile cu locurile din avion: după achiziție, utilizarea presupune costuri mici, iar prețurile pot scădea puternic dacă oferta depășește cererea. Griffin nu le-a recomandat investitorilor să vândă.

Bursele asiatice pierd din nou după revenirea Kospi

În Asia, ședința a adus următoarele rezultate:

Kospi, indicele de referință din Coreea de Sud, a încheiat cu o scădere de 3,52%, la 5.533,77 puncte, după revenirea din ședința precedentă.

Nikkei 225 din Japonia a pierdut 2,65%.

Hang Seng din Hong Kong a coborât cu 3,03%.

Pentru Kospi, noua scădere vine după ședința din 15 octombrie, când indicele a pierdut 7,57%. Atunci s-a activat mecanismul de suspendare automată a tranzacționării, conceput pentru a tempera vânzările de panică. Indicele rămâne cu peste 40% sub maximul din iunie.

În China, CSI 300, care urmărește 300 de companii mari listate la Shanghai și Shenzhen, a intrat într-o piață de scădere. Pragul care definește această situație este o pierdere de cel puțin 20% față de un maxim recent.

Decizia Federal Reserve precedă noile date despre inflație

Următoarea decizie privind dobânda a Federal Reserve, banca centrală a Statelor Unite, este programată pentru 28 octombrie. Prețurile din piețe indicau o probabilitate de aproximativ 15% pentru o nouă majorare, iar o creștere în decembrie era în continuare anticipată pe scară largă.

O parte din această perspectivă poate fi deja reflectată în cotații. O majorare ar scumpi însă finanțarea investițiilor, ceea ce ar afecta piețele.

Pe 29 octombrie urmează publicarea indicatorului PCE al inflației de bază, care exclude alimentele și energia. Datele privind locurile de muncă din octombrie vor fi publicate pe 6 noiembrie.