Din datele BVB citate de Forbes România reiese că valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a ajuns marți, 20 octombrie 2026, la 121,27 milioane de lei, față de aproximativ 105,35 milioane de lei luni. Diferența este de 15,1%. Ședința de marți a coincis cu învestirea noului Guvern.
Creșterea valorii schimburilor a venit însă cu mai puține operațiuni. Numărul acestora s-a redus cu 22,6%: luni fuseseră înregistrate 13.183 de tranzacții, iar marți au fost 10.198. În schimb, volumul a ajuns la 35,19 milioane de acțiuni, față de aproximativ 22,9 milioane în ședința anterioară.
Aceste rezultate nu demonstrează o modificare a sentimentului investitorilor și nici o relație directă între votul parlamentar și mișcările bursiere. Coincidența dintre învestire și evoluția pieței nu stabilește o cauzalitate.
Avansul indicelui principal a încetinit față de luni
Luni, BET câștigase 1,15% și ajunsese la 35.107,93 puncte. Marți, indicele principal a terminat ședința la 35.234,26 puncte, după o apreciere de 0,36%.
Ceilalți indici au avut direcții și ritmuri diferite:
- BETPlus a înregistrat un plus de 0,51%.
- BET-BK a încheiat cu o apreciere de 0,32%.
- BET-NG, care urmărește energia și utilitățile, a câștigat 0,11%.
- BETAeRO, pentru companiile pieței AeRO, a avansat cu 0,89%.
- BET-FI a pierdut 0,67%; în componența sa intră societățile de investiții financiare și Fondul Proprietatea.
Banca Transilvania a ocupat primul loc după valoarea schimburilor
Acțiunile Banca Transilvania au generat aproximativ 26,87 milioane de lei, cel mai mare rulaj al unei companii în ședința de marți. OMV Petrom a ocupat poziția următoare, cu schimburi de 20,89 milioane de lei, urmată de Romgaz, cu 14,36 milioane de lei.
Valoarea cumulată pentru aceste trei companii a fost de aproximativ 62,1 milioane de lei.
Rompetrol Rafinare a condus creșterile de preț
Pe piața reglementată, clasamentele aprecierilor și scăderilor au avut următoarele valori la închidere:
- Rompetrol Rafinare: apreciere de 14,42%, cu prețul la 0,595 lei pentru o acțiune.
- Societatea de Construcții Napoca: plus de 13,97%, cu o cotație de 2,04 lei pe acțiune.
- ELGS: câștig de 5,26%, până la un preț de 0,24 lei pe acțiune.
- Promateris: declin de 6,96%, cu închiderea la 7,35 lei pe acțiune.
- Chimcomplex: pierdere de 4,14%, până la o cotație de 5,56 lei pe acțiune.
- Farmaceutica Remedia: recul de 3,36%, cu prețul final la 0,748 lei pe acțiune.
Pe ansamblul pieței spot, valoarea schimburilor a fost de aproximativ 157,16 milioane de lei. Totalul cuprinde, pe lângă acțiuni, obligațiuni, fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) și certificate.
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