Din datele BVB citate de Forbes România reiese că valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a ajuns marți, 20 octombrie 2026, la 121,27 milioane de lei, față de aproximativ 105,35 milioane de lei luni. Diferența este de 15,1%. Ședința de marți a coincis cu învestirea noului Guvern.

Creșterea valorii schimburilor a venit însă cu mai puține operațiuni. Numărul acestora s-a redus cu 22,6%: luni fuseseră înregistrate 13.183 de tranzacții, iar marți au fost 10.198. În schimb, volumul a ajuns la 35,19 milioane de acțiuni, față de aproximativ 22,9 milioane în ședința anterioară.

Aceste rezultate nu demonstrează o modificare a sentimentului investitorilor și nici o relație directă între votul parlamentar și mișcările bursiere. Coincidența dintre învestire și evoluția pieței nu stabilește o cauzalitate.

Avansul indicelui principal a încetinit față de luni

Luni, BET câștigase 1,15% și ajunsese la 35.107,93 puncte. Marți, indicele principal a terminat ședința la 35.234,26 puncte, după o apreciere de 0,36%.

Ceilalți indici au avut direcții și ritmuri diferite:

BETPlus a înregistrat un plus de 0,51%.

BET-BK a încheiat cu o apreciere de 0,32%.

BET-NG, care urmărește energia și utilitățile, a câștigat 0,11%.

BETAeRO, pentru companiile pieței AeRO, a avansat cu 0,89%.

BET-FI a pierdut 0,67%; în componența sa intră societățile de investiții financiare și Fondul Proprietatea.

Banca Transilvania a ocupat primul loc după valoarea schimburilor

Acțiunile Banca Transilvania au generat aproximativ 26,87 milioane de lei, cel mai mare rulaj al unei companii în ședința de marți. OMV Petrom a ocupat poziția următoare, cu schimburi de 20,89 milioane de lei, urmată de Romgaz, cu 14,36 milioane de lei.

Valoarea cumulată pentru aceste trei companii a fost de aproximativ 62,1 milioane de lei.

Rompetrol Rafinare a condus creșterile de preț

Pe piața reglementată, clasamentele aprecierilor și scăderilor au avut următoarele valori la închidere:

Rompetrol Rafinare: apreciere de 14,42%, cu prețul la 0,595 lei pentru o acțiune.

Societatea de Construcții Napoca: plus de 13,97%, cu o cotație de 2,04 lei pe acțiune.

ELGS: câștig de 5,26%, până la un preț de 0,24 lei pe acțiune.

Promateris: declin de 6,96%, cu închiderea la 7,35 lei pe acțiune.

Chimcomplex: pierdere de 4,14%, până la o cotație de 5,56 lei pe acțiune.

Farmaceutica Remedia: recul de 3,36%, cu prețul final la 0,748 lei pe acțiune.

Pe ansamblul pieței spot, valoarea schimburilor a fost de aproximativ 157,16 milioane de lei. Totalul cuprinde, pe lângă acțiuni, obligațiuni, fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) și certificate.