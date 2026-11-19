Acțiunile Anthropic, compania de inteligență artificială condusă de Dario Amodei, au început tranzacționarea pe bursa Nasdaq la 111,50 dolari pe acțiune pe 19 noiembrie 2026, potrivit ANSA. Pentru cine a primit acțiuni la prețul ofertei, diferența este un câștig pe hârtie; cine cumpără după listare plătește prețul din acel moment.

Prețul stabilit pentru ofertă a fost de 83 de dolari pe acțiune. Prima tranzacție s-a făcut cu 28,50 dolari mai sus, adică o creștere de 34,3%. Diferența nu înseamnă că toți investitorii au putut cumpăra la 83 de dolari și nici că acțiunea va continua să urce.

Cine a putut cumpăra la prețul ofertei

Investitorii individuali au putut cere acțiuni la 83 de dolari prin platforme precum Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Trade-PMR, SoFi și E*TRADE, însă o cerere putea primi doar o parte din acțiunile solicitate sau niciuna. Această listă nu arată că rezidenții din România au avut acces la ofertă.

După listare, acțiunile Anthropic se tranzacționează sub simbolul ANT. Un investitor din România le poate cumpăra dacă intermediarul său oferă acces la piața americană, la prețul disponibil când plasează ordinul, nu automat la prețul ofertei. Comisionul intermediarului și schimbul leilor în dolari pot modifica suma plătită.

Prima tranzacție a avut loc la ora 11:48, ora New Yorkului. La 11:49, prețul era de 114,86 dolari. Nici această cotație, nici cea de 111,50 dolari nu reprezintă prețul de închidere al zilei.

Oferta publică a fost de 81,34 miliarde de dolari

Anthropic a oferit publicului 980 de milioane de acțiuni la 83 de dolari fiecare, în valoare brută de 81,34 miliarde de dolari. Dintre acestea, compania a vândut 956.351.354 de acțiuni noi, iar acționarii existenți au vândut 23.648.646. Banii obținuți din vânzarea acțiunilor vechi revin vânzătorilor lor, nu companiei.

Separat, Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft și TSMC Partners au convenit să cumpere acțiuni dintr-o plasare privată de 26 de miliarde de dolari. Adunarea celor două operațiuni dă 107,34 miliarde de dolari, dar plasarea privată nu a făcut parte din oferta disponibilă publicului larg. Acțiunile vândute astfel sunt din clasa N, fără drept de vot, potrivit prospectului Anthropic.

Evaluarea companiei nu este suma strânsă din ofertă

ANSA a relatat că prețul de debut ar duce evaluarea Anthropic la peste 2.000 de miliarde de dolari. Prospectul indică 13.219.642.274 de acțiuni din clasele A și N după ofertă și plasarea privată. Înmulțirea acestui număr cu 111,50 dolari dă aproximativ 1.474 de miliarde de dolari, nu peste 2.000 de miliarde.

Totalul din prospect nu include opțiunile și unele drepturi de a primi acțiuni în viitor. Evaluarea de peste 2.000 de miliarde ar presupune includerea unor astfel de acțiuni potențiale, dar prospectul nu dă un număr unic care să refacă exact calculul relatat. Niciuna dintre aceste evaluări nu este suma încasată din vânzarea publică de acțiuni.

Drepturile de vot sunt, de asemenea, diferite de numărul acțiunilor vândute. O acțiune specială din clasa F a Founder LLC îi asigură 50,1% din voturi, iar controlul formal al votului este concentrat la Founder LLC și Long-Term Benefit Trust, potrivit prospectului Anthropic. Decontarea ofertei este stabilită pentru 20 noiembrie 2026; documentul prevede și o opțiune de vânzare a până la 147 de milioane de acțiuni suplimentare.