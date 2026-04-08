Administratorul de fonduri de investiţii SC Certinvest Management Solutions SA a intrat oficial în procedura de insolvență, conform Legii 85/2014. Decizia Tribunalului București vine în urma cererilor depuse de mai mulți creditori, iar compania Infinexa a fost desemnată să preia rolul de administrator judiciar.

Datorii duble față de active

Situația financiară a companiei este, la o primă vedere, extrem de complicată. Conform documentelor publice disponibile înainte de deschiderea procedurii, patrimoniul societății a fost evaluat la peste 55 de milioane de lei. Problema reală? Datoriile pe termen lung depășesc 117 milioane de lei.

V-ați întrebat vreodată cum se poate ajunge la un asemenea dezechilibru?

Compania a înregistrat pierderi consecutive în ultimii ani, a acumulat creanţe nerecuperate și, mai mult, a investit în obligațiuni ale unor companii care, ulterior, au intrat la rândul lor în insolvență sau chiar faliment.

Eșecul concordatului preventiv

Certinvest Management Solutions a încercat o redresare încă din mai 2025, când a intrat în concordat preventiv. Numai că planul nu a funcționat. Eșecul acestei proceduri a fost cauzat, în esență, de deteriorarea galopantă a relației dintre companie și deținătorii de obligațiuni.

Încrederea era deja pierdută.

Ce urmează pentru creditori

Noul administrator judiciar, Infinexa (o companie cu active de 360 mil. euro), preia un mandat dificil. Adrian Lotrean, CEO-ul Infinexa, a explicat particularitățile acestui caz. „Am preluat un mandat cu un profil distinct, fiindcă Certinvest nu desfăşoară activitate operaţională proprie, iar valoarea companiei rezidă în portofoliul său de participaţii şi active din clase diferite, fiecare cu propriul profil de activitate. Obiectivul nostru principal este să protejăm această valoare şi să construim un plan de restructurare pe care creditorii să îl poată susţine. În acelaşi timp, înţelegem că în spatele acestor cifre sunt oameni care şi-au pierdut încrederea şi, în multe cazuri, economii importante”, a declarat Lotrean.

Un mandat pentru transparență

Dar lucrurile nu se opresc la simpla gestionare a activelor. Se pare că se dorește o clarificare completă a deciziilor din trecut, o mișcare menită să răspundă întrebărilor creditorilor. Pe bune, mulți vor să știe ce s-a întâmplat cu banii lor.

Iar CEO-ul Infinexa promite exact acest lucru. „Mandatul nostru nu înseamnă doar maximizarea recuperărilor, ci şi clarificarea completă şi transparentă a modului în care au fost utilizate fondurile şi luate deciziile în trecut. Creditorii au dreptul să ştie ce s-a întâmplat, iar acolo unde vor exista nereguli, vom folosi toate instrumentele legale pentru a le corecta şi pentru a recupera valoare în beneficiul lor”, a adăugat Adrian Lotrean.